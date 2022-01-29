命理師警告：12生肖「家中關鍵位置」沒掃乾淨　小心衰一整年！

▲又到了年前大掃除的時刻，12生肖有哪些地方必須加強打掃，命理專家有見解。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆年前許多人都忙著大掃除，除舊佈新迎新年，希望能將舊的一年中所累積的晦氣掃出家門，在新的一年中迎來好氣象、好運道。命理專家小孟老師也在粉專提醒，12生肖應該加強打掃的居家位置，他警告沒清潔乾淨，小心會衰一整年。

小孟老師示警，「大掃除12生肖哪裡沒打掃乾淨」，小心衰一整年：

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1. 屬龍：由於龍在天，因此家中天花板及燈具、冷氣，是屬龍者一定要加強清掃的地方。

2. 屬蛇：蛇愛陰暗潮濕處，因此最潮濕的位置如廁所、洗手台、除濕機千萬記得清乾淨。

3. 屬虎：老虎喜愛戶外，家中陽台與花園露臺是重點。

4. 屬兔：兔子愛地掘，家中桌腳下、衣櫥裡、抽屜別遺漏。

▲屬兔的人對於家中桌腳、椅腳需特別加強清潔。（示意圖／123RF）

5. 屬羊：羊有角、潔白有捲毛，因此只要家中有角的地方、有毛髮的娃娃都得加倍清潔，白色物品與器皿也要洗乾淨。

6. 屬牛：牛踩地，因此家中地板要拖乾淨，腳踏墊、大門口別忽略。

7. 屬馬：馬奔馳萬里靠的是眼力與腿力，因此過年要把家中窗戶、鏡子窗台與鞋櫃擦拭乾淨。

8. 屬猴：猴子攀爬樹木，特別是家中櫃子，牆壁脫落處要粉刷。

▲屬猴者若發現家中牆壁有脫落處，務必重新粉刷。（示意圖／pixabay）

9. 屬雞：雞雖矮能低飛、披踩衣，所以家中電風扇、暖氣、矮櫃與衣服要清理好。

10. 屬狗：狗會吠，電視、喇叭音響、電話、手機各種能發出聲音的家電要保持整潔。

11. 屬鼠：老鼠躲管道與地洞，因此家中容易漏掉的水管、水槽、水溝要保持暢通。

12. 屬豬：愛吃的豬，過年務必將冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。