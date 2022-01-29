　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節連假　新北急救責任醫院門診時段看這裡

▲▼衛生福利部台北醫院_空拍。（圖／記者林振民攝）

▲衛生福利部台北醫院。（資料照／記者林振民攝）

記者楊蕓／新北報導

春節9天連假，首兩日（1月29日、1月30日）多數醫院維持平時週六及週日時段開診；連假第三天（1月31日，除夕）至第六天（2月3日，大年初三），大部分醫院門診服務暫停；第七日（2月4日）起，各醫院陸續恢復平時門診開設，最後一天（2月6日）適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。

新北衛生局表示，除夕至大年初三，各家醫院門診開設情形變動較大，多數醫院門診暫停開放，不過除夕上午，仁愛醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院等10家醫院仍開設部分門診；大年初一上午，淡水馬偕醫院、臺大金山分院、衛生福利部臺北醫院及樂生療養院等4家醫院持續提供部分門診服務。

大年初二上午，新北市立土城醫院開始提供服務，共計5家醫院開放部分門診；大年初三上午，各家醫院陸續開放，包含新北市立聯合醫院等，共10家醫院恢復部分門診開設。民眾連假期間如有就醫需求，可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段網頁查詢。

新北市政府衛生局建議，連假期間外出應保持社交距離，減少出入人多擁擠的場所，並提醒民眾做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫工作。另外，年節飲食要掌握吃巧、吃好、吃健康原則，避免暴飲暴食，並維持規律運動習慣，以免過完年體重也跟著增加。

初春時節早晚溫差大，衛生局也提醒民眾加強保暖措施，出門建議加穿外套，並隨時注意身體狀況，以避免冷熱交替誘發腦中風、心血管疾病或呼吸道疾病發作。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
隱藏「台版好市多」600坪大賣場直擊　零食飲料價超狂
區間測速上路！　新北「3路段」抓到120↑違規
花780抽到房子！　他選拿現金「百萬大紅包」入袋
圖輯／Sandy「11張高清婚紗」曝光！　老公帥臉放送
信義女確診Ct值16　感染源不明！北市急發400封細胞簡訊
Sandy婚禮「紅包價碼曝光」！　他揭驚人數字：人生最大包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

感染源不明！信義女解隔4天「喉嚨痛」確診Ct值16　急發400封細胞簡訊

高嘉瑜巧遇霍建華兄問「華燈初上兇手」　網歪樓：可能是林秉樞吧

春節連假　新北急救責任醫院門診時段看這裡

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

新北景點春節服務時間看這裡　十分瀑布公園、碧潭商店街除夕暫停營運

美眾院議長裴洛西視訊賴清德　曝曾親向WHO表達台灣不可或缺

大陸人民順利登陸烏坵要塞　監院力促主管機關檢討改進

蔣萬安遭爆急刪「殺人魔王」留言　顏若芳：蔣家後代應該勇於承擔

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

感染源不明！信義女解隔4天「喉嚨痛」確診Ct值16　急發400封細胞簡訊

高嘉瑜巧遇霍建華兄問「華燈初上兇手」　網歪樓：可能是林秉樞吧

春節連假　新北急救責任醫院門診時段看這裡

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

新北景點春節服務時間看這裡　十分瀑布公園、碧潭商店街除夕暫停營運

美眾院議長裴洛西視訊賴清德　曝曾親向WHO表達台灣不可或缺

大陸人民順利登陸烏坵要塞　監院力促主管機關檢討改進

蔣萬安遭爆急刪「殺人魔王」留言　顏若芳：蔣家後代應該勇於承擔

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

燒酒蝦火焰秀太帥！高雄澎派系火鍋　必吃「石頭」煮剝皮辣椒雞鍋

SpeXial「9年捧紅12天菜」⋯成員單飛近況曝光！　攻占主持、戲劇圈

國票證董座洪三雄2／1退休！　離別信曝10年心路歷程

跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

郭鬼鬼「開心參加Sandy婚禮」　G級車頭燈掉出…網：新娘風采被搶

台南善化聖興宮初一發紅包助貧困家庭　直播主林揚竣捐30萬加菜金

他2次中2200萬獲封「彩票之王」　揮霍光入獄！10年後還有千萬身家

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

獨／不敵綠營猛攻　顏寬恒沙鹿豪宅認賠「半價賣出」

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

快訊／陸返台女「自主管理」確診！北市公布足跡　曾到信義APPLE專賣店

黃珊珊：今無新增其他個案

女解隔4天確診　北市發400封簡訊

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

中山女高生將遣返寫信求　徐國勇回應

過年打疫苗看這邊！　新北春節莫德納、BNT隨到隨打一次看

快訊／餐飲2.5級怎麼做？柯文哲：我先說明而已「疫情升高才限制」　

莫德納搶光光、BNT剩8萬劑　柯文哲無法理解

韓國瑜金句「賣螃蟹不加蓋」典故曝　他揭真正2目的

快訊／印度籍人士染疫足跡公布　曾到領務局、移民署、健保大樓

韓國瑜金句再出　「賣螃蟹不加蓋」

國民黨美女刺客一次看　被點名出征2022市議員

更多熱門

相關新聞

年假首日！國5、國3車流順暢

年假首日！國5、國3車流順暢

春節年假首日，新北市長侯友宜上午到新北交控中心視察國道及市轄交通路況。侯友宜指出，由於是9天連假，車流跟人潮基本上平均疏散掉了，所以包括國5、國3、台64線及台65線的一些匝道會口，以及市區道路，交通狀況目前順暢。受到疫情影響，侯友宜也提醒市民避免到人潮擁擠的地方，市府也會對廟宇周遭以及風景區做好人車管控。

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

新北公布4名外縣市確診　足跡遍佈板橋、新莊、中和

農曆年前侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁

農曆年前侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁

三峽五寮農路搶修完成　筍農通行更安全

三峽五寮農路搶修完成　筍農通行更安全

新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤

新北宮廟防疫不鬆懈　不提供籤筒、供盤

關鍵字：

新北急救責任醫院

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面