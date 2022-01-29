春節連假　新北急救責任醫院門診時段看這裡

▲衛生福利部台北醫院。（資料照／記者林振民攝）

記者楊蕓／新北報導

春節9天連假，首兩日（1月29日、1月30日）多數醫院維持平時週六及週日時段開診；連假第三天（1月31日，除夕）至第六天（2月3日，大年初三），大部分醫院門診服務暫停；第七日（2月4日）起，各醫院陸續恢復平時門診開設，最後一天（2月6日）適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。

新北衛生局表示，除夕至大年初三，各家醫院門診開設情形變動較大，多數醫院門診暫停開放，不過除夕上午，仁愛醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院等10家醫院仍開設部分門診；大年初一上午，淡水馬偕醫院、臺大金山分院、衛生福利部臺北醫院及樂生療養院等4家醫院持續提供部分門診服務。

大年初二上午，新北市立土城醫院開始提供服務，共計5家醫院開放部分門診；大年初三上午，各家醫院陸續開放，包含新北市立聯合醫院等，共10家醫院恢復部分門診開設。民眾連假期間如有就醫需求，可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段網頁查詢。

新北市政府衛生局建議，連假期間外出應保持社交距離，減少出入人多擁擠的場所，並提醒民眾做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫工作。另外，年節飲食要掌握吃巧、吃好、吃健康原則，避免暴飲暴食，並維持規律運動習慣，以免過完年體重也跟著增加。

初春時節早晚溫差大，衛生局也提醒民眾加強保暖措施，出門建議加穿外套，並隨時注意身體狀況，以避免冷熱交替誘發腦中風、心血管疾病或呼吸道疾病發作。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。