大馬新年寶塔激似「紙紮房子」　網一見狂笑：可以用到清明

▲馬來西亞商場的新年裝飾太醜，慘遭網友調侃「像清明節的紙紮房子」。（圖／翻攝自Facebook／Steve Chong）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一家著名商場為配合農曆新年的到來，特別在入口處搭建了一座以寶塔為主題的紅綠色裝置藝術，沒想到卻因為外形與「紙紮房子」相似，而在網上掀起熱議。不少網友抨擊設計師「完全不懂華人的習俗」，甚至還有人揶揄道，「這個新年裝飾可以直接擺到清明節」。

綜合當地媒體報導，吉隆坡著名商場陽光購物中心（Sunsuria KLCC）新的農曆新年裝飾近日正式亮相，設計師以富有中國風的寶塔為題，搭建了一個「紅磚配綠瓦」的裝置藝術，周圍還掛滿大大小小的紅色紙燈籠，造型相當復古。由於媒體聲稱這是大馬有史以來最高的寶塔仿造物，因此裝飾一登場就吸引了不少顧客前去參觀。

不過，由於寶塔的外型和材質與清明節的紙紮品極度相似，因此寶塔的照片曝光後，立刻在網上掀起不小的熱議。有網友調侃，這就是一個大型的紙紮房子，「看起來商場今年要走一個環保風，這個裝置藝術新年用完後還能留到清明繼續再利用，方便又環保」、「紅配綠的色彩搭配也太低俗了吧」。

然而也有部分網友聲援商場指出，商場可能是預算不足，或是設計師不是華人、不了解中華習俗，才在無意間鬧了笑話，「說實話紅磚綠瓦也是華人象徵幸福美滿的寓意，也還不錯啦」。還有網友也給出有建設性的建議，認為寶塔應該改用金黃色，並加上梅花、桃花或財神的壁畫作裝飾，增添年味，「這樣應該就會好看多了」。