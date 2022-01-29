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北市警局1年接4263詐騙案「財損7億」　金融機構攔阻3.6億

▲桃園市王姓男子去年11月間透過交友軟體，以包養女子為由先後詐騙2女子，並騙其繳付4萬至10萬元不等辦理信用卡，女子提供性服務，事後才知被詐騙。（示意圖／視覺中國CFP）

▲北市詐欺案件2021年發生4263件，損失金額高達7億元，金融機構成功攔阻3億多元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者邱中岳／台北報導

北市警局有鑑於詐騙集團近年來猖獗，恐利用過年前大撈一筆，呼籲民眾千萬不要有僥倖心理想短期獲利賺紅包錢，以免得不償失，沒賺到錢反而被騙得血本無歸，警方也統計出2021年共計發生4263件詐騙案件，詐騙案件前5名也隨之曝光。

警方調查，許多詐騙集團在社群網站、交友軟體投放假投資廣告，宣稱「保證獲利、穩賺不賠、高投資報酬率」的話術，騙取民眾金錢，也提醒民眾，年關將近，不要誤信詐騙投資話術，否則可能賺不到紅包錢，可能又要被騙走積蓄。

警方指出，2021年發生詐騙案件約4263件，比起2020年的4562件，減少了299件，共計被害人財物損失達7億元之多，其中前5名則是假投資詐欺、一般購物詐欺、假網路拍賣、解除分期付款詐騙及借錢不還含票據詐欺。

警方表示，投資詐騙損失最為慘重，詐騙集團往往假冒金融機構或者財經專家，以教人投注或者代操為主，騙取年輕人財物，另外，年長者則是往往受到詐騙集團買賣靈骨塔的名義，藉口要再加購等理由，投入大筆資金後，對方隨即失聯。

警方強調，民眾發現疑似車手或詐騙集團應勇於報警處理，警方在2021年透過金融機構關懷提問，就攔阻了642件詐騙事件，阻止了3億6011萬元，保護住居民的財產。

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