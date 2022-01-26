感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

▲北市警局長楊源明，在26日邀因公受重傷的北市5名勇警餐敘。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局長楊源明，在26日中午與3位副局長、主任秘書以及督察長等人，邀請曾經在北市警局服務，但是因公受重傷的5名同仁一同餐敘，除了關心同仁近況，也致贈慰問金以及慰問品表達感謝之意。

北市警局5位因公受重傷同仁，受邀在26日中午參加北市警局舉辦的餐敘，由北市警局長楊源明帶領3位副局長、督察長一同與會，5位同仁中包括，在1989年因盤查可疑人士遭槍擊導致下半身癱瘓的北市刑大劉小隊長。

其次，還有在2000年執行巡邏勤務的信義分局陳姓警員，因發現騎士未懸掛車牌，追緝嫌犯時發生重大交通事故，導致下半身癱瘓；第3位北投分局施姓警員，在2007年處理家庭暴力事件，遭嫌犯刺中左肩，造成肌肉失能。

第4則是大安分局照姓警員，在2017年間，執行勤務發生重大交通事故，導致右大腿不良於行，最後則是在1990年間，1名中山分局郭姓警務佐，在執行專案時，與歹徒發生槍戰不幸中彈，導致左腎臟遭切除。

北市警局長楊源明，除了感謝5位因公受重傷的同仁，為了警察工作的犧牲奉獻，也關心同仁近況，最後了解同仁需求提供慰問金以及慰問品，希望能夠幫助因公受重傷的同仁。

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