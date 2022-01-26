　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

▲▼北市警局長楊源明，在26日邀因公受重傷的北市5名勇警餐敘。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警局長楊源明，在26日邀因公受重傷的北市5名勇警餐敘。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局長楊源明，在26日中午與3位副局長、主任秘書以及督察長等人，邀請曾經在北市警局服務，但是因公受重傷的5名同仁一同餐敘，除了關心同仁近況，也致贈慰問金以及慰問品表達感謝之意。

北市警局5位因公受重傷同仁，受邀在26日中午參加北市警局舉辦的餐敘，由北市警局長楊源明帶領3位副局長、督察長一同與會，5位同仁中包括，在1989年因盤查可疑人士遭槍擊導致下半身癱瘓的北市刑大劉小隊長。

其次，還有在2000年執行巡邏勤務的信義分局陳姓警員，因發現騎士未懸掛車牌，追緝嫌犯時發生重大交通事故，導致下半身癱瘓；第3位北投分局施姓警員，在2007年處理家庭暴力事件，遭嫌犯刺中左肩，造成肌肉失能。

第4則是大安分局照姓警員，在2017年間，執行勤務發生重大交通事故，導致右大腿不良於行，最後則是在1990年間，1名中山分局郭姓警務佐，在執行專案時，與歹徒發生槍戰不幸中彈，導致左腎臟遭切除。

北市警局長楊源明，除了感謝5位因公受重傷的同仁，為了警察工作的犧牲奉獻，也關心同仁近況，最後了解同仁需求提供慰問金以及慰問品，希望能夠幫助因公受重傷的同仁。

他常被西門町街頭藝人嗆聲！賴打點火表演椅洩憤　燒到只剩骨架

神奇畫面曝！汽機車路口對撞　19歲騎士噴飛車頂「穩坐」引擎蓋

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐
快訊／內用隔板沒效？　柯文哲解釋原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

張麗善胞弟涉違法墾山案　3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

靠名人合照加持設局坑騙投資客　台商吸金12億先到牢裡過年

專打不長眼！台中男居檢半夜落跑7小時　市府重罰30萬

快訊／孫安佐在美涉製槍未遂　藝人父母散盡家財救子...判決結果出爐

喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

國中畢業假冒牙醫賺800多萬被沒收　上訴逆轉拿回500多萬

竹聯幫明仁會開放詐騙犯「加盟」　刑事局掃蕩北市3機房

感謝犧牲奉獻　台北市警局邀「因公重傷」5勇警餐敘

男當街遭友人行刑式轟頭連開2槍　兇嫌到案警偵訊中

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

快訊／萊鎂醫董事會通過「終止興櫃掛牌」　將提臨股會討論

確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

7個「慣性討好」特質你也有嗎？訊息總是秒回、不擅長有求於人

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

Toyz出資60萬買大麻煙彈轉售　檢今依販毒罪起訴

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

快訊／台中驚爆槍擊案！1男「頭部中彈」送醫搶救

更多熱門

相關新聞

台中滷味店氣爆畫面曝！2警衝店內搶救老闆娘

台中滷味店氣爆畫面曝！2警衝店內搶救老闆娘

台中市北區永興街2日上午一間滷味小吃店發生氣爆，事發時轄區第二警分局員警陳柏銘、吳紀宏正巧在一旁不到10公尺遠的地方處理違規勤務，未料數秒後突砰然巨響，2員雖受到驚嚇，但隨即穩下心神，發現倪姓老闆娘已受傷受困店內，馬上衝進店裡將老闆娘救出，驚悚又英勇的畫面在此曝光。

北市警捷運演練　「電擊槍」制伏歹徒

北市警捷運演練　「電擊槍」制伏歹徒

勇警抓方向盤撞電杆　不顧拋飛秒撲歹徒

勇警抓方向盤撞電杆　不顧拋飛秒撲歹徒

快訊／北市警局長上任首度調動　90警官大風吹

快訊／北市警局長上任首度調動　90警官大風吹

國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出16槍+143彈

國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出16槍+143彈

關鍵字：

勇警北市警局楊源明

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面