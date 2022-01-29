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迫於家人期望…癌末的他痛苦接受治療　醫一招拯救病患跟家屬的心

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▲癌末病人為了家人而接受治療，但早已痛苦不堪，甚至覺得生不如死。（病患示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名超過80歲的老伯罹患肺癌末期，經歷多次化療後病情仍每況愈下，還出現呼吸困難的症狀，其兒子心疼，希望停止治療讓父親舒服地離開，但老伯的女兒則堅持救治，2人你一言我一與意見僵持不下，後來院方用了一招，不但能讓老伯好走，也拯救了家屬的心。

據了解，林伯經過數次化學治療，期間併發肺炎、呼吸衰竭，病情每況愈下，呼吸困難、喘…等諸多不適，讓林伯躁動不安，坐著、躺著都不舒服，更別說想好好入睡，林伯的兒子看了心疼不已說，「爸爸每多活一天就多痛苦一天，我想讓爸爸至少能舒服的睡覺、活著，離開也能舒服的離開。」但林伯的女兒不捨老父離開，堅持救治，幾個兒女一人一句，沒有共識。

最終衛福部臺北醫院透過「緩和醫療家庭諮詢會議」取得病人、家屬共識，改為積極控制症狀、提供舒適護理、滿足病人有品質的生活。

▲▼方姿喬醫師表示，安寧照護仍是需要積極控制病情，並進行治療方式討論。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲方姿喬醫師（圖中）表示，安寧照護仍是需要積極控制病情，並進行治療方式討論。（圖／記者陳雕文翻攝）

之後林伯轉收治至安寧病房，除了繼續使用抗生素治療及非侵襲性呼吸器，再加上嗎啡藥物，不再做任何侵入性的治療，不再感到呼吸、喘的不適，能安穩的休息與入睡，兩天後，林伯在家人的陪伴下，面容祥和的離開人世。林伯兒女釋懷地說：「這是爸想要的，也是我們想要的，謝謝你們了。」

衛福部臺北醫院安寧病房謝宛芝專科護理師表示，「若病人與家屬意見不同時，醫療團隊會介入協助進行分析與討論，讓病人及親友有機會彼此了解內心的想法、相互道謝、即時道愛、勇於道歉、好好道別，讓病人尊嚴的走完人生最後一哩路」。

家醫科暨安寧緩和專科醫師方姿喬說解釋，安寧照護是積極而非消極的，透過積極控制病情、舒適護理與醫療討論協助，幫助解決病人與家屬的各項問題。

方姿喬還說，「過去有些人認為為人子女，若不繼續實施醫療救治，心裡會有道坎過不去，而病人迫於家人期望才選擇繼續治療，最後多受很多折磨，現在尊重病人想法的家屬變多了，但也仍會有一些心理困擾，都需要安寧團隊介入陪伴、討論與協助，直至善終準備、悲傷輔導等，幫助家屬適應新生活」。

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