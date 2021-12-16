高雄男逼妻「下海賣淫20次」！親自接送還瞎扯：吸陽氣幫治癌症

▲高雄一名男子逼迫妻子與他人進行性交易。（圖／達志示意圖，無關本案／）

記者閔文昱／綜合報導

高雄假道士林信學與吳女原為夫妻，但他因缺錢花用，竟謊稱自己已大腸癌末期，逼迫妻子賣淫，以吸取陽氣讓他戰勝癌細胞，如果妻子不從，他就會拿寫有八字的符咒、模仿神的語氣威脅，讓對方身心受創。吳女指控，她結婚僅短短7個月，就被丈夫逼迫性交易超過20次。高雄高分院審酌相關證據，認定吳女婚後被逼性交易4次，依妨害風化罪判林男9年2月徒刑。

根據判決書，林信學在103 年4月1日與吳女結婚，同年11月27日離婚，期間林男因缺錢花用，向妻子謊稱自己已大腸癌末期，並不斷說服妻子與其他人性交易吸取陽氣，才能讓他戰勝癌細胞，如果對方不從，就會以「東獄大帝」的語氣辱罵吳女，或寫上有吳女生辰八字的符咒，揚言下降頭、拉她靈魂下地獄等手段恐嚇。

▲女子擔心會招惹鬼神，因此只能乖乖就範。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，吳女因為個人信仰，相信林信學有驅使鬼神的能力，害怕會招惹鬼神而遭無形力量懲罰，因此只能被迫上網尋找男客，再自行騎車或由丈夫載到高雄市的商務旅館，進行全套或半套的性交易，總計與不特定男客從事4 次性交易行為，每次收費約2500元，並全數交給林信學。

吳女指控，林信學和她離婚後，105 年6 月又不知從何找到她的落腳處，再以同樣的方式威脅從事性交易得逞。她表示，103年4月1日至離婚前4天，自己做性交易的次數至少超過20次以上，但正確次數沒有印象了，性交易的費用2500元至3000元，沒分全套、半套，105年6月這次性交易的費用是2500元，性交易完畢之後，賺到的錢也會全數由林信學拿走。

事情曝光之後，林信學不僅否認犯行，還辯稱與吳女認識前，對方就已在從事性交易，婚後也是吳女自己去找性交易，他只有借機車、載她去旅館等行為。橋頭地院法官不採信，依法判其9年徒刑，而林男不服判決結果，上訴到高雄高分院，但高分院審理後，再判加重其2個月徒刑，總共須執行9年2月徒刑。

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