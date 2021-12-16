　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男逼妻「下海賣淫20次」！親自接送還瞎扯：吸陽氣幫治癌症

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲高雄一名男子逼迫妻子與他人進行性交易。（圖／達志示意圖，無關本案／）

記者閔文昱／綜合報導

高雄假道士林信學與吳女原為夫妻，但他因缺錢花用，竟謊稱自己已大腸癌末期，逼迫妻子賣淫，以吸取陽氣讓他戰勝癌細胞，如果妻子不從，他就會拿寫有八字的符咒、模仿神的語氣威脅，讓對方身心受創。吳女指控，她結婚僅短短7個月，就被丈夫逼迫性交易超過20次。高雄高分院審酌相關證據，認定吳女婚後被逼性交易4次，依妨害風化罪判林男9年2月徒刑。

根據判決書，林信學在103 年4月1日與吳女結婚，同年11月27日離婚，期間林男因缺錢花用，向妻子謊稱自己已大腸癌末期，並不斷說服妻子與其他人性交易吸取陽氣，才能讓他戰勝癌細胞，如果對方不從，就會以「東獄大帝」的語氣辱罵吳女，或寫上有吳女生辰八字的符咒，揚言下降頭、拉她靈魂下地獄等手段恐嚇。

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子擔心會招惹鬼神，因此只能乖乖就範。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，吳女因為個人信仰，相信林信學有驅使鬼神的能力，害怕會招惹鬼神而遭無形力量懲罰，因此只能被迫上網尋找男客，再自行騎車或由丈夫載到高雄市的商務旅館，進行全套或半套的性交易，總計與不特定男客從事4 次性交易行為，每次收費約2500元，並全數交給林信學。

吳女指控，林信學和她離婚後，105 年6 月又不知從何找到她的落腳處，再以同樣的方式威脅從事性交易得逞。她表示，103年4月1日至離婚前4天，自己做性交易的次數至少超過20次以上，但正確次數沒有印象了，性交易的費用2500元至3000元，沒分全套、半套，105年6月這次性交易的費用是2500元，性交易完畢之後，賺到的錢也會全數由林信學拿走。

事情曝光之後，林信學不僅否認犯行，還辯稱與吳女認識前，對方就已在從事性交易，婚後也是吳女自己去找性交易，他只有借機車、載她去旅館等行為。橋頭地院法官不採信，依法判其9年徒刑，而林男不服判決結果，上訴到高雄高分院，但高分院審理後，再判加重其2個月徒刑，總共須執行9年2月徒刑。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
吳思瑤「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行　對話截圖曝
秦偉性侵服刑中　警官父親病逝
快訊／「焦糖哥哥」突遭韓粉攻擊　本人發聲還原經過
獨／太扯！電話費離奇變貴　驚見「全家6人有4人遭冒用」
快訊／高雄印尼漁工搭機飛澎湖才知確診！53人遭匡列　仲介慘了
體育局「陽光股長」獨攀失聯5天　同事發現1情況驚覺出事了
神秘塗鴉現蹤「房價狂飆760萬」！　英房東直接拔走整面牆
高雄男逼妻「下海賣淫20次」　親自接送：吸陽氣幫治癌症

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

焦糖哥哥北投短講遭攻擊　本人發文還原「韓粉大姐撕立牌」

獨／太扯！電話費離奇變貴　一查驚見全家6人「有4人遭冒用」

體育局「陽光股長」獨攀失聯5天　同事發現1情況驚覺出事了

台東「轆轆溫泉」2人失聯！　警消穿梭門神瀑布、凱翁大峽谷搜救

高雄男逼妻「下海賣淫20次」！親自接送還瞎扯：吸陽氣幫治癌症

獨／大潭電廠工安意外！缺電趕工「鐵門脫軌」壓死包商工人

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

《金頭腦》冠軍醫驚傳性侵！手伸2女褲內問：有感覺我喜歡妳嗎？

打官司記恨燒死6人獲判免死定讞　非常上訴再遭駁回確定

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

瞎趴歌仔戲演員助跑起飛超帥！　後台工作人員咬牙出力「緊拉繩」

焦糖哥哥北投短講遭攻擊　本人發文還原「韓粉大姐撕立牌」

獨／太扯！電話費離奇變貴　一查驚見全家6人「有4人遭冒用」

體育局「陽光股長」獨攀失聯5天　同事發現1情況驚覺出事了

台東「轆轆溫泉」2人失聯！　警消穿梭門神瀑布、凱翁大峽谷搜救

高雄男逼妻「下海賣淫20次」！親自接送還瞎扯：吸陽氣幫治癌症

獨／大潭電廠工安意外！缺電趕工「鐵門脫軌」壓死包商工人

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

《金頭腦》冠軍醫驚傳性侵！手伸2女褲內問：有感覺我喜歡妳嗎？

打官司記恨燒死6人獲判免死定讞　非常上訴再遭駁回確定

焦糖宣講遭「韓粉大姐」撕立板　點名柯文哲：拜託別誤導

當幸福來敲門 大膽追愛！60歲母跨海網愛　 直奔澳洲嫁外國阿伯

《慶餘年》張若昀「王世子淪乞丐」　第一美女出招小弟弟險不保

JK羅琳「歧視跨性別」被罵翻！《怪獸3》速切割「預告片沒她名字」

吳思瑤切割「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行　對話截圖曝

睽違3年...蕭敬騰無預警曝喜訊！　砸重本「打造隔離套房」

澳洲「充氣城堡」怪風捲上10公尺空中　摔死學童增至5人

焦糖哥哥北投短講遭攻擊　本人發文還原「韓粉大姐撕立牌」

秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

獨／太扯！電話費離奇變貴　一查驚見全家6人「有4人遭冒用」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

F-16撞山軍方拒國賠　推「個人因素」遭打臉

少女設局仙人跳　他爽帶跳蛋+綁繩反被搶

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

獨／大潭電廠工安意外！鐵門脫軌壓死工人

飛官吳彥霆撞山殉職！空軍司令部一審判賠466萬

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上

名醫對2女病患伸狼爪被告　還裝可憐

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

更多熱門

相關新聞

海巡職員約砲少女給2千　繳庫15萬獲緩刑

海巡職員約砲少女給2千　繳庫15萬獲緩刑

任職海巡署的哈姓男子去年上網約砲，和1名15歲少女開房滾床單，並給對方2000元酬勞，事後少女被警方尋獲，供出哈男，哈男到案認罪，願意賠償20萬元和解，但少女父母不領情、拒絕再跟哈男有任何牽扯，台北地院審理認定哈男法紀觀念淡薄，考量他無前科，依與14歲以上未滿16歲女子性交罪判刑7月、緩刑3年，須支付國庫15萬元，可上訴。

越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官

越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官

沒手機影響生活　賣淫女告警拿回手機

沒手機影響生活　賣淫女告警拿回手機

高雄養生館違防疫規定斷水電！「胸猛」復業　賣淫女超邪惡　

高雄養生館違防疫規定斷水電！「胸猛」復業　賣淫女超邪惡　

無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

關鍵字：

賣淫林信學癌末東獄大帝性交易

讀者迴響

熱門新聞

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面