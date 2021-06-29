病房內圓夢！癌末男娶40年老伴　十指緊扣淚喊：謝謝你愛我

▲在醫護人員見證下，癌末的老張順利與陪伴許久的吳女士結為連理。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者柯政誟／花蓮報導

疫情仍未趨緩，人人心慌，不過對於癌末患者來說，沒有什麼比得上內心願望實現來得重要！花蓮門諾醫院24日於院內舉辦了一場溫馨的結婚儀式，沒有婚戒、禮服，65歲罹患大腸癌末期的老張（化名）在醫護同仁見證下，捧著鮮花與他相識超過40年、相戀6年的吳女士（化名）求婚成功，兩人十指緊扣凝視著彼此，場面相當溫馨。

院方表示，老張於去年九月被檢查出大腸癌末期，原本個性木訥的他變得更消沉，此次入院，有感於日漸虛弱的身子及疾病的惡化，為了不留遺憾，老張希望能夠給一路陪在身旁的吳女士一個名分，但又礙於疫情期間進出醫院及虛弱往返的困難，而老張與吳女士在會談過程中提出了心中的擔憂，護理同仁得知此訊息後，立即與院牧部門聯繫，於是在醫護同仁的協助下，舉行了一場溫馨的結婚儀式，也為老張圓了心中的願望。

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老張用盡全身之力激動的說「你願意接受吳女士成為你的妻子嗎？」吳女士除了頻頻點頭喊著「我願意！」也止不住眼眶的淚水，緊緊握住老張的手，大聲地說「我很愛你，也謝謝你愛我！」

院方提到，雖然受疫情影響，現場除了醫護同仁及院牧部傳道給予祝福，也透過視訊方式，將兩人的幸福時刻傳遞給其他親友以及一路為他們倆獻上祝福的牧師，並在牧師的見證下，完成了這場結婚儀式。老張與吳女士一起切下蛋糕，並簽署結婚證書。

老張感謝醫院同仁在這麼短的時間內就替他完成這個願望，讓他不留遺憾，帶著虛弱的聲音，也感謝這幾年吳女士的陪伴，尤其去年生病後進出醫院治療，對方總是盡心盡力，能夠在人生最後的時刻完成一生中第一場的婚禮，老張內心除了滿足，對吳女士更是充滿無限的感激。

門諾醫院迦南病房護理長田濬榕表示，癌友除了需要專業的醫療照護，身、心、靈更需要加倍的關心，能夠協助病人完成心願，替患者的人生畫下美好的句點，身為護理人員，不僅感到欣慰，能夠替家屬留下美好的回憶，一切都值得。