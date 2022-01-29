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中壢過嶺美宅「松義美學」　較青埔特區每坪低10萬首購族最佳選擇

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，標榜每坪低於青埔特區10萬元推案，吸引不少首購族青睞。（圖／業者提供）

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，標榜每坪低於青埔特區10萬元推案，吸引不少首購族青睞。（圖／業者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市青埔特區是2022年建案最亮眼地區之一，由於特區建案幾乎已近飽和，鄰近地點的建案逐漸成為購屋者矚目焦點，其中位於中壢區過嶺地區的「松義美學」標榜每坪低於青埔特區建案10萬元起跳建案，也是中壢區的少有的2字頭，以輕日系現代美學打造高顏值美宅，推案後吸引不少購屋者目光。

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，距離好市多中壢店僅10分鐘車程。（圖／業者提供）

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，距離好市多中壢店僅10分鐘車程。（圖／業者提供）

桃園青埔特區位於國門之都，各項大型商城和會展中心齊聚，包括亞洲矽谷中心、書法美術館、X-PARK與IKEA旗艦館等大型場館相繼入駐，區間還有高鐵、機場捷運，讓青埔特區房價居高不下。但距離僅10分鐘車程的中壢過嶺重劃區，眼光獨到的業者推出親日式建築「松義美學」，以每坪低於青埔特區10萬元超高CP值，吸引成為購屋者矚目焦點。

「松義美學」專案經理黃楷婷指出，若開車從中壢區走民族路進入過嶺，隨處可見一片整齊的街廓規劃，猶如世外桃源，靜謐的生活環境讓人驚艷。若搭高鐵從青埔站下車，車程僅需10分鐘即可抵達。但青埔高鐵特區房價早已經飆破3字頭，甚至到4字頭房價，這讓首購族或是投資者都為之怯步。

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，以輕日系建築吸引購屋族。（圖／業者提供）

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，以輕日系建築吸引購屋族。（圖／業者提供）

黃楷婷提及，「松義美學」建案標榜僅需2字頭房價即可入住過嶺高顏值美宅，鄰近包括便利交通網路，如中山高國道、台66線快速道路、機場捷運等，吸引了南至竹北，北至雙北客層關注。近十年來，包括雙北與新竹竹北地區高房價讓年輕首購族大嘆買房好難，因此不少竹科新貴，儘管在竹科園區上班，卻已鎖定開車30分鐘內的中壢過嶺重劃區，每坪價差超過10萬元。

「松義美學」鄰近中壢市區與青埔特區，生活機能非常便利，擁有高綠覆率與低密度開發等得天獨厚條件，靜巷宜居離塵不離城，是許多科技新貴與在地區域客的心儀首選之一。尤其是貼心友善的價格，讓不少雙北與竹北科學園區年輕族群在這裡都能輕鬆成家。

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，離華泰名品城購物中心僅約10分鐘車程。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲位於桃園市中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，離華泰名品城購物中心僅約10分鐘車程。（資料照／記者沈繼昌攝）

黃楷婷強調，「松義美學」位於過嶺重劃區之中心地點，面臨民族路商圈與美式COSTCO賣場等，距離青埔環球購物中心、華泰名品城等國際大型購物中心，車行僅約10分鐘，可以輕鬆省房價，一圓購屋夢想。

▲中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，以輕日系建築特色吸引購屋族。（圖／業者提供）

▲中壢區過嶺地區的「松義美學」建案，以輕日系建築特色吸引購屋族。（圖／業者提供）

值得一提的是，「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏值美宅，專為注重生活品味首購族群量身打造，公設強調自然綠廊與舒適棟距，三面臨路基地條件讓戶戶都能有好採光，全案規劃從26至39坪不等，客餐廳、廚房、臥室等機能完整，格局寬闊動線從容，臥室皆有開窗，適合年青世代品味優雅新選擇，推案至今最已吸引不少白領菁英青睞，目前建案主打高樓層美景3房，以稀有遼闊窗景療癒日常，為生活幸福加溫。

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