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應召站雇用少女仙人跳　逼拍裸照簽百萬本票還吞活金魚

▲桃園市吳姓男子經營應召站，竟與手下鎖定某男客以仙人跳逼簽百萬本票、吞活魚金魚，事後遭檢警調查將吳等7人起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市吳姓男子經營應召站，竟與手下鎖定某男客以仙人跳逼簽百萬本票、活吞金魚，事後檢警將吳等7人起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子在中壢地區經營養生館，但私下另經營應召站，找來多名未成年少女坐檯陪酒或從事性交易，去年5月鎖定肥羊彭姓男子，趁其帶小姐出場時，設計仙人跳拍下性交影片與裸照，逼簽百萬本票否則將指控彭性侵，甚至還逼吞活金魚，要求彭拿出百萬元。桃園檢方調查後，依兒少性剝削、強盜等罪嫌將吳等7人起訴。

檢警調查，47歲的吳姓男子在中壢區經營生活館，但私下兼營應召站，指派28歲的張姓男子統管，並由31歲林姓女子、29歲的蔡姓女子分別負責招募與管理小姐坐檯陪酒等事宜，吳還雇用33歲的鄭姓男子、28歲的徐姓男子、27歲的郭姓男子負責接送小姐。

檢警查出，吳等人經營之應召站雇用未成年女子坐檯陪酒與性交易，年齡最小僅15歲，最大還未滿18歲，收費方式每2小時收費1200元至1500元不等，性交易每次3800元，小姐可得3000元，其餘均為應召站所有。

檢警發現，應召站去年5月間，彭姓男客上門帶小姐出場回家，應召站鎖定彭男為肥羊後，與小姐密謀仙人跳方式，吳確定彭返家後，通報吳、張、林與鄭姓男子等人到彭男住處，拍攝彭與小姐性行為與裸照，指控彭男性侵，過程中還趁機痛毆，拿活金魚塞入彭口中，勒索100萬元才放人。

一夥人逼迫彭簽立百萬元本票與和解書，搶走其金戒指、金手鍊與GUCCI皮包與耳機等財物，期間押往平鎮區某處鐵皮屋限制自由，發現彭在過程中趁機打電話報警，吳男獲悉後揚言對彭提告強制性交逼迫其對外噤言。

此外，檢警還查出，應召站陳姓女子去年6月間欲離職，吳男與林女誘騙她外出強押至某汽車旅館談判，吳林明知陳女之前只預支5000元薪資，竟灌水佯稱欠債20萬元，拿球棒打到陳女全身是傷，最後逼簽本票並扣下其身分證件。

因中壢警方接獲彭男、陳女等被害人報案，先後查出吳男持有查獲改造槍枝、子彈、毒品、球棒與彭男、陳女遭逼簽本票等證物，檢方偵結依違反兒少性剝削、強盜、槍砲等罪將吳男等7人提起公訴。

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