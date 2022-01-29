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夜店老闆發文「SOGO錢櫃聽說有人確診」！被逮喊：言論自由

▲▼何姓男子在臉書上散布SOGO錢櫃有新冠肺炎確診的不實訊息遭起訴。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲何男在臉書上散布SOGO錢櫃有新冠肺炎確診的不實訊息遭法辦。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

何姓夜店老闆2020年3月疫情期間，聽聞江姓鄰居告知，錢櫃SOGO店疑似有確診案例，未經查證後，隨即於臉書發文「SOGO錢櫃聽說有人確診」，遭檢方依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困特別條例》起訴。一審北院判罰何男30萬元，得易服勞役；案經上訴，二審改判罰何男10萬元，全案定讞。

判決指出，何男於2020年3月7日晚間8時27分許，在臉書發文寫道「sogo……錢櫃聽說有人確診……好兄弟們盡量避免安全第一」，而其臉書好友共有1156人。事後，直到有人看見貼文，向該錢櫃求證，店經理報警處理，全案因而曝光。

何男辯稱，他有再三向消息來源即江男查證，已盡查證義務，發文只是要提醒朋友注意，屬言論自由範疇，並非散播不實訊息。

不過，「消息來源」江男作證時則稱，他與何男談話前，從女性友人口中得知，SOGO錢櫃有人發燒、疑似確診；事後，2人聊天時，他便順口提及，後來在何男要求下，也有再向女友人確認，只是何男在他進一步回覆前，便搶先PO文。

一審北院勘驗相關事證後，認為何男將江男的說法，自行臆測為「有人確診」，還到臉書發文，顯然是散播不實訊息，審酌後依法判罰30萬元。

何男不服提上訴，二審高院則認為，何男除了發文外，沒有其他持續散播不實訊息的行為，原審判罰的30萬顯然過重，難符合比例原則以及罪刑相當原則，但是考量何男發文極可能引發群眾恐慌，審酌後改判罰何男10萬，全案定讞。

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