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相比台灣「日本車站員工超冷漠」　原因曝光！網震驚：太辛苦了

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」經常分享台日差異，他表示，許多人赴日旅遊時，可能會覺得電車工作人員有點冷漠；但其實背後滿是辛酸，不僅壓力超大，還有被打罵的風險。

歐吉桑在臉書提到，日本大城市的車站裡，都有這種海報，上面的意思是「不要打車站工作人員」，由於他有朋友在大阪捷運上班，所以深知這份工作的辛苦，「工作人員被打、被罵的機會真的超多，我住在大阪時，常常看到他們被乘客罵的光景，電車遲到幾分鐘就被罵，設備不方便被罵，電車裡太熱太冷也被罵。」

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不僅如此，工作人員還須處理痴漢的案件，周末也要清理乘客的嘔吐物。歐吉桑接著說，「電車公司內部也是所謂的體育式社會，算是傳統的日本社會的『年功序列の縦社会』，所以工作方面真的很嚴格，他們在公司裡被上司罵，在公司外被乘客罵。」

▲海報寫說，「不要打車站工作人員」。（圖／「日本人的歐吉桑」授權引用）

▲海報寫說，「不要打車站工作人員」。（圖／「日本人的歐吉桑」授權引用）

歐吉桑直言，「去日本旅遊時候，有人可能覺得日本電車工作人員有點冷漠，尤其是大城市的車站，那是因為他們背著很多壓力，而且他們主要工作內容不是客服而是運送，所以不太需要提供非常友善的服務。」

相較於台鐵的工作人員，歐吉桑不禁笑說，「對乘客的態度，我覺得台灣車站工作人員比較好，在台灣，乘客們看起來也會尊重車站工作人員的樣子。」

對此，網友們紛紛回應，「感同身受每個行業的辛苦，態度就決定了高度」、「我曾經在上野車站被站務員怒吼，我只是詢問買票問題，被大吼，差點去客訴他」、「什麼？我以為日本比台灣還尊重車站工作人員」、「原來如此，這樣就能解釋在日本車站詢問車站人員時，偶爾的冷漠應對從何而來」。

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