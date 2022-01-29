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穿拖鞋逛銀樓遭嗆「沒錢幹嘛看」！ 她怒查評價傻眼…網：都是套路

▲有女網友穿拖鞋到銀樓買金飾，不料卻遭老闆狠嗆「你又沒有錢幹嘛看？」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有女網友穿拖鞋到銀樓買金飾，不料卻遭老闆狠嗆「你又沒有錢幹嘛看？」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

有些店家會以客人的穿著品味，來決定接待的用心程度，不過也有可能因為「看走眼」，錯失賺錢的機會。一名網友在臉書表示，她日前到一間銀樓看金飾，不料老闆一看到她的穿著打扮後，竟嗆「你又沒有錢幹嘛看？」讓她當場傻眼，事後上網想留負評，這才發現不少顧客也有類似經歷，狂刷一星負評，甚至有網友推測，這恐怕是老闆的「套路」。

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，她有次路過一間銀樓時，剛好看到一個黃金手環很好看，於是走進金飾店跟老闆詢問價錢，不料老闆卻冷冷地看著她，連拿出來給她試戴都不願意，當場潑冷水說「妳又沒有錢，幹嘛看？」她還以為是自己聽錯，再次詢問後，老闆又回「妳又不會買幹嘛看？」讓她相當錯愕，直接轉身離開。

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▲有女網友穿拖鞋到銀樓買金飾，不料卻遭老闆狠嗆「你又沒有錢幹嘛看？」（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO透露，事後她馬上到隔壁買了一個一模一樣的金飾，但還是很不解「我長得真的很窮嗎？真心覺得非常驚訝！居然有人做生意是看穿著的？」而她也到Google評論想留一顆星負評，結果這才發現，該店家的評論早就充滿類似留言，看似有不少顧客都曾遭受過老闆的不友善對待。

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「你們走錯地方了，可能老闆不是賣金的，是專門做匯兌的啦」、「看來只能上演大陸片了，回頭穿金戴銀回去挑了幾個又說不買的戲碼」、「呵，只敬衣衫不敬人的真的不少～不意外～」、「羊頭賣狗肉吧⋯搞不好在做別的」、「其實穿著簡單的口袋都很深，阿伯穿吊嘎皮夾破爛～但是裡面裝有很多」。

不過也有網友認為，這恐怕是老闆的套路，推測隔壁也是他的店面，「說不定隔壁也是他開的，刺激性消費」、「你有想過隔壁也是他的？不然怎麼那麼剛好有一摸一樣的？哈哈哈～很好的銷售模式！激將法～」、「被騙了，提高盛怒在隔壁下單，其實可能是同一個老闆」、「其實兩家店是同個老闆，這是銷售套路」、「我懷疑妳中計了，隔壁的是同一個老闆」。
 

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