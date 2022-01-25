　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀樓大亨外遇不斷　鬧婚變想脫產！辯「借貸抵押」被打臉

▲▼銀樓,珠寶行。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

▲屏東一對經營銀樓的劉姓夫妻因婚變對簿公堂，2人離婚後，劉男遭前妻控訴其為脫產，竟將名下房產設定債權抵押給其哥哥。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者林冠吟／屏東報導

屏東一對經營銀樓，資產頗豐的劉姓夫婦鬧婚變，鄒女控訴劉男習慣性外遇，2人訴請離婚後，鄒女向法院聲請分配夫妻剩餘財產，赫然發現前夫竟私自將名下財產設定債權，登記在哥哥的名下，脫產用意甚明，怒向法院提起告訴。屏東地院審理後，判鄒女勝訴，將劉男設定1580萬元的不動產抵押權登記塗銷。

鄒女向法官指出，她和劉男結婚20餘年，2人育有1子1女，並經營一家銀樓，收入頗豐，但在婚姻關係維持期間，劉男卻不斷慣性外遇，動輒對她冷嘲熱諷或冷漠以對，讓她忍無可忍，2020年11月時選擇搬回娘家，並訴請離婚；未料法院終止2人婚姻關係後，劉男或許預見鄒女可能向法院聲請夫妻財產分配，竟將他名下房產設定抵押權給他哥哥，其脫產用意甚明，損害她的財產分配權，怒再提告。

庭審時，劉男向法官辯稱，他多年前有請他哥哥幫忙處理250兩黃金，市價約1500萬元，事後他因還不出款項，雙方成立借貸關係，後續因為他投資失利，才會將名下的房地產設定擔保債權總額1580萬元，以此抵押給哥哥，絕無虛偽設定情事。

屏東地院審理後發現，鄒女先前提供300萬元向法用聲請假扣押，扣押金額約為1421萬元與黃金259兩，同時亦有黃金、白金與K金等相關飾品共計100多兩，總價3000萬元以上。

法官指出，從上述來看，劉男財力頗豐，至少有3000萬元以上的資力，為何需要向哥哥借貸，而從其先前房地產購買時來看，劉男在交易時均以「現金」交易，未向金融機構或第三人借款，並未積欠任何人債務，也未有因債務而有抵押權設定，認為其辯詞矛盾，不採信其證詞，將劉男設定1580萬元的不動產抵押權登記塗銷，判鄒女勝訴，全案仍可上訴。

ET快訊
LIVE／網紅台南JOSH遭妻暴打新家如戰場　只因婚宴延期
林秉樞藏13女私密照！　單親媽、首長女秘書受害
快訊／家暴台南Josh　老婆Amber手寫信道歉了！
快訊／納豆爆二度出血！　緊急動手術
快訊／新竹再傳確診足跡！　去KTV歡唱5小時
快訊／2歲童遭撞死「媽崩潰哭吼」！　司機當場下跪
男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」　她崩潰狂哭：我命賤
鴻海子公司宣布「尾牙獎項全重抽」！　員工傻眼了
快訊／2歲男童住家巷口遭撞！　當場身亡
快訊／韓天后歌手宣布結婚！　「他讓我知道幸福」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這個賭頭太高調！頂樓加蓋開麻將賭場　PO臉書找牌咖：好停車

正當收入3年才9萬！林秉樞「存13女私密圖」還傳給男友人分享

討海人看過來！屏東執行分署1／26拍賣漁筏　底價20萬　

屏東男5年2次酒駕愛車遭扣　全家總動員冒大雨繳清12萬

一夜80萬屏東漁民搶撈饅苗　男深夜落海警消海陸空全面搜救

2歲童巷口遭撞死！媽哭吼：這麼小的路為何要進來　司機當場下跪

林秉樞2300萬存款是P的！工具人女友認了：他很清楚我們的弱點

中壢懷寧醫院院長授意「病歷紀錄員」看診　判刑1年10月定讞

快訊／2歲男童巷口「遭交通車撞上」！當場身亡

林秉樞雲端藏13女私密照！單親媽、首長女秘書都受害　檔案逾1萬筆

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

這個賭頭太高調！頂樓加蓋開麻將賭場　PO臉書找牌咖：好停車

正當收入3年才9萬！林秉樞「存13女私密圖」還傳給男友人分享

討海人看過來！屏東執行分署1／26拍賣漁筏　底價20萬　

屏東男5年2次酒駕愛車遭扣　全家總動員冒大雨繳清12萬

一夜80萬屏東漁民搶撈饅苗　男深夜落海警消海陸空全面搜救

2歲童巷口遭撞死！媽哭吼：這麼小的路為何要進來　司機當場下跪

林秉樞2300萬存款是P的！工具人女友認了：他很清楚我們的弱點

中壢懷寧醫院院長授意「病歷紀錄員」看診　判刑1年10月定讞

快訊／2歲男童巷口「遭交通車撞上」！當場身亡

林秉樞雲端藏13女私密照！單親媽、首長女秘書都受害　檔案逾1萬筆

原物料齊漲　手搖飲知名品牌堅持凍漲與消費者站在一起　

匈牙利奧運吊環金牌染疫病逝　確診前剛打疫苗還未有足夠抗體

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

有焦香味的限量叉燒飯！高雄人氣平價拉麵　湯頭濃醇清爽不油膩

華信航空引進全新Kiosk自助報到機　讓旅客安心體驗、Fun心旅遊

陸30省今年GDP增長目標「全設5%以上」　海南定9%野心最大

餐飲業強制實聯制！台東落實5大防疫措施　即日起加強稽查

忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

卡地亞時尚翻玩紅金喜氣色　年節限量穿搭單品吸睛

13歲兒期末成績差！父翻書包驚見「超狂手繪」...網讚翻他卻頭痛了

社會熱門新聞

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

24歲兒久病求死！父行凶後自首緩刑3年

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

138公斤乩童硬上信徒　前輩法師護航：是累世糾結

台南Josh遭家暴4字報平安　現場照曝

2歲童巷口遭撞死！媽哭吼：這麼小的路為何要進來

館長辱吳宗憲「吃洨」　二審仍判賠80萬

即／2歲男童巷口遭撞死！

媽晾衣童墜樓亡　是否過失致死待查

即／國1南下「6車追撞」　車流回堵6公里

網紅「台南Josh」遭家暴有驗傷尚未提告！

即／霧峰女刑警誤扣板機　辦公室「開槍」

妻控夫帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣

更多熱門

相關新聞

3年搶2次銀樓！花蓮單車搶匪6小時落網

3年搶2次銀樓！花蓮單車搶匪6小時落網

花蓮市中山路「銀樓街」一間銀樓19日晚間發生搶案，犯嫌得手4錢金戒指，價值約2萬8千多元，隨即騎乘自行車逃逸，警方火速在不到6小時內於台東市某電子遊藝場將犯嫌逮捕到案，全案依搶奪罪移送偵辦。而該名犯嫌在3年前也曾在同一條路上、以相同手法犯下銀樓搶案，被判刑8個月。

即／騎腳踏車搶銀樓！花蓮男逃200公里被逮

即／騎腳踏車搶銀樓！花蓮男逃200公里被逮

名人婚變毀三觀！維護權益這樣做

名人婚變毀三觀！維護權益這樣做

徐若瑄捲入李王婚變！律師揭反擊方式

徐若瑄捲入李王婚變！律師揭反擊方式

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

關鍵字：

銀樓夫妻分配財產婚變脫產抵押權

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！老婆突發單身宣言

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

快訊／高端新冠疫苗「第三針追加劑」　抗體數據出爐

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面