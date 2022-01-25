銀樓大亨外遇不斷　鬧婚變想脫產！辯「借貸抵押」被打臉

▲屏東一對經營銀樓的劉姓夫妻因婚變對簿公堂，2人離婚後，劉男遭前妻控訴其為脫產，竟將名下房產設定債權抵押給其哥哥。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一對經營銀樓，資產頗豐的劉姓夫婦鬧婚變，鄒女控訴劉男習慣性外遇，2人訴請離婚後，鄒女向法院聲請分配夫妻剩餘財產，赫然發現前夫竟私自將名下財產設定債權，登記在哥哥的名下，脫產用意甚明，怒向法院提起告訴。屏東地院審理後，判鄒女勝訴，將劉男設定1580萬元的不動產抵押權登記塗銷。

鄒女向法官指出，她和劉男結婚20餘年，2人育有1子1女，並經營一家銀樓，收入頗豐，但在婚姻關係維持期間，劉男卻不斷慣性外遇，動輒對她冷嘲熱諷或冷漠以對，讓她忍無可忍，2020年11月時選擇搬回娘家，並訴請離婚；未料法院終止2人婚姻關係後，劉男或許預見鄒女可能向法院聲請夫妻財產分配，竟將他名下房產設定抵押權給他哥哥，其脫產用意甚明，損害她的財產分配權，怒再提告。

庭審時，劉男向法官辯稱，他多年前有請他哥哥幫忙處理250兩黃金，市價約1500萬元，事後他因還不出款項，雙方成立借貸關係，後續因為他投資失利，才會將名下的房地產設定擔保債權總額1580萬元，以此抵押給哥哥，絕無虛偽設定情事。

屏東地院審理後發現，鄒女先前提供300萬元向法用聲請假扣押，扣押金額約為1421萬元與黃金259兩，同時亦有黃金、白金與K金等相關飾品共計100多兩，總價3000萬元以上。

法官指出，從上述來看，劉男財力頗豐，至少有3000萬元以上的資力，為何需要向哥哥借貸，而從其先前房地產購買時來看，劉男在交易時均以「現金」交易，未向金融機構或第三人借款，並未積欠任何人債務，也未有因債務而有抵押權設定，認為其辯詞矛盾，不採信其證詞，將劉男設定1580萬元的不動產抵押權登記塗銷，判鄒女勝訴，全案仍可上訴。