快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　放寒假到過苗栗、沙鹿農會

記者游瓊華／台中報導

台中市今（28）日新增2例本土確診個案，分別為沙鹿區25歲女研究生（案18711）及北屯區21歲女性（案18748）。其中案18711在桃園就讀研究所，學校放寒假後曾經到過苗栗親戚家，1月24日曾到沙鹿區農會西明辦事處，1月25日出現症狀，26日因為親戚確診被匡列為接觸者，採檢後確診Ct值16.73。

▲台中出現確診個案，台中市長盧秀燕召開疫情記者會。（圖／記者游瓊華攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沙鹿農會有確診者足跡，環保局緊急清消。（圖／環保局提供）



衛生局長曾梓展說明，情况案18711為沙鹿區25歲女性，去年12月4日完成接种兩劑BNT疫並已滿14天。1月13日寒假開始到1月22日期間，住桃園八德阿姨家（桃園個案，案18613），1月22日到1月23日期間有到過苗栗親戚家，1月23日返回台中沙鹿，1月24日曾至沙鹿區農西明辦事處。1月25日出現症狀，1月26日上午至沙鹿某診所就醫，後續因阿姨確診被匡列為接觸者，於同一天安排採，1月27日驗結果出爐，檢驗結果為陽性確診，Ct值為16.73。

▲台中＋2！女研究生就讀桃園，足跡遍及苗栗、沙鹿農會。（圖／台中市政府提供）



曾梓展指出，目前案18711同家人共人列居家隔離，採檢皆為陰性。沙鹿區農會西明辦事處接觸者4人列居家離，採檢皆為陰性。另1月26日就醫診所5 名工作人員列居家隔離，採檢结果全數陰性。

至於26日上午9時37分至9時57分同時段就醫及陪病民眾已陸續匡列及安排採中市府已協調鄰近的沙鹿光田醫院及童綜合醫院,於1月28至1月30日開設社區篩檢站。

曾梓展說明，案18748 為北屯區21歲女性，1月6日接1劑bnt疫苗，1月18日至1月27日至新北市某醫院陪病,期間未曾返回台中。該名個案1月18日入院前篩檢為陰性，1月25日因醫院同樓層有確診者，1月27日出現症狀，經篩檢性通報診，Ct值為20。個案染期間未有台中市活動史，新北市接觸者已通知新北市衛生局及居家隔離。

【更多新聞】

►快訊／台中驚傳有疫情 大甲國泰世華公告行員家屬確診