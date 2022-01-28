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台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

▲台中女研究生高病毒量自駕探親，就診5醫護全遭隔離過年。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中女研究生高病毒量自駕從桃園回中部探親，出現症狀前往診所就診，該診所5名醫護全遭隔離過年。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

桃園加貝爾幼兒園群聚感染燒進台中！台中今天新增2起本土個案，其中案18711為沙鹿區25歲、桃園一間大學研究所女學生，其阿姨是加貝爾群聚確診案之一。研究生1月25日出現症狀，後續採檢陽性確診，Ct值為16.73、病毒量高，市府不敢大意，緊急宣布加開快篩站，另外，女研究生期間曾到診所看診，該診所醫護5人也全遭隔離。

台中市府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會。衛生局長曾梓展提到，女研究生在去年12月4日已經完成接種兩劑BNT疫苗並已滿14天，還是遭突破性感染。今天上午大甲國泰世華銀行貼出公告，指稱有行員家屬確診，市府也證實，行員為女研究生家人，但初步採檢為陰性。

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▲台中＋2！女研究生就讀桃園，足跡遍及苗栗、沙鹿農會。（圖／台中市政府提供）

▲女研究生就讀桃園，足跡遍及苗栗、沙鹿農會。（圖／台中市政府提供）

根據疫調，女研究生今年1月13日寒假開始到1月22日期間，住桃園八德阿姨家，這位阿姨為案18613是桃園加貝爾幼兒園群聚確診個案之一。

女研究生1月22日到1月23日期間自行開車到過苗栗親戚家，1月23日再開車返回台中沙鹿，1月24日曾至沙鹿區農會西明辦事處。1月25日出現喉嚨痛等感冒症狀，1月26日上午至沙鹿一家診所就醫，後續因阿姨確診被匡列為接觸者，於同一天安排採檢，1月27日檢驗結果出爐，檢驗結果為陽性確診，Ct值為16.73，病毒量高。

▲台中＋2！女研究生就讀桃園，足跡遍及苗栗、沙鹿農會。（圖／台中市政府提供）

▲台中女研究生的阿姨為桃園加貝爾幼兒園群聚感染確診者（圖／台中市政府提供）

曾梓展指出，目前女研究生的同住家人共7人列居家隔離，採檢皆為陰性。沙鹿區農會西明辦事處接觸者4人列居家隔離，採檢皆為陰性。另1月26日就醫診所5名工作人員列居家隔離，採檢結果全數陰性。至於26日上午9時37分至9時57分同時段就醫及陪病民眾等共20人，已陸續匡列及安排採檢中。市府已協調鄰近的沙鹿光田醫院及童綜合醫院，於1月28至1月30日開設社區篩檢站。

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