利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

▲龜山警分局春節期間將利用空拍機，拍攝轄區內容易壅塞路段。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

今年農曆春節有九天假期，為紓解國道與轄區內易壅塞路段交通，龜山警分局結合桃警無人機隊利用空拍機拍攝，找出轄區最壅塞車路與景點處段進行交通管制，以期讓旅客不會卡在路途上，龜山警分局指出，除空拍機加入進行空中執法外，也會在臉書「龜山讚警」網站公告即時路況，提供駕駛人提前改道避免受到塞車之苦。

龜山警分局轄區有多處知名景點，為有效紓解返鄉車潮與大量湧入遊客，龜山警方結合桃警無人機隊，以高科技無人機以空拍方式在轄區內如國道一號林口一、二交流道、壽山巖觀音寺周邊道路進行遶空會勘，隨時掌握即時交通路況，並制定交通疏導計畫，針對重要路口進行交通管制，以有效且即時排除壅塞路況。

龜山警分局指出，空拍機飛行高度可達120公尺，幾乎可將整個林口一、二交流道包含周邊道路範圍都涵蓋，春節連續假期將由桃警無人機隊以空拍機，透過空中觀看交流道即時車狀，即時連線警廣進行路況報導，同時也會在龜山分局「龜山讚警」社群臉書網站公告路況，提供駕駛人提前改道避免受到塞車之苦。



龜山警方強調，空拍機具有攜帶方便且機動性強等優勢，過去多用在刑案偵查，事實上空拍機在空中觀看範圍大，具高機動性，能有效瞭解轄區容易塞車路段與車流狀況，輔助警方地面交通疏導工作，迅速排除壅塞車流情形，警方呼籲用路人配合員警交通指揮，彈性調整行車時間與改道動線，避開尖峰時段與路段。

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