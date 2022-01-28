　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

▲龜山警分局春節期間將利用空拍機拍攝轄區內容易壅塞路段。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局春節期間將利用空拍機，拍攝轄區內容易壅塞路段。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

今年農曆春節有九天假期，為紓解國道與轄區內易壅塞路段交通，龜山警分局結合桃警無人機隊利用空拍機拍攝，找出轄區最壅塞車路與景點處段進行交通管制，以期讓旅客不會卡在路途上，龜山警分局指出，除空拍機加入進行空中執法外，也會在臉書「龜山讚警」網站公告即時路況，提供駕駛人提前改道避免受到塞車之苦。

▲龜山警分局結合桃園無人機隊在春節期間利用空拍方式掌握轄區壅塞道路路況即時進行疏導或管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局轄區有多處知名景點，為有效紓解返鄉車潮與大量湧入遊客，龜山警方結合桃警無人機隊，以高科技無人機以空拍方式在轄區內如國道一號林口一、二交流道、壽山巖觀音寺周邊道路進行遶空會勘，隨時掌握即時交通路況，並制定交通疏導計畫，針對重要路口進行交通管制，以有效且即時排除壅塞路況。

▲龜山警分局春節期間將利用空拍機拍攝轄區內容易壅塞路段，圖為國道龜山路段即時路況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，空拍機飛行高度可達120公尺，幾乎可將整個林口一、二交流道包含周邊道路範圍都涵蓋，春節連續假期將由桃警無人機隊以空拍機，透過空中觀看交流道即時車狀，即時連線警廣進行路況報導，同時也會在龜山分局「龜山讚警」社群臉書網站公告路況，提供駕駛人提前改道避免受到塞車之苦。

龜山警方強調，空拍機具有攜帶方便且機動性強等優勢，過去多用在刑案偵查，事實上空拍機在空中觀看範圍大，具高機動性，能有效瞭解轄區容易塞車路段與車流狀況，輔助警方地面交通疏導工作，迅速排除壅塞車流情形，警方呼籲用路人配合員警交通指揮，彈性調整行車時間與改道動線，避開尖峰時段與路段。

【更多新聞】

►桃園通訊行營業前突氣爆！店員哀號「我被炸傷」警消破門救人

►桃園中壢大樓暗夜竄火　獨居男睡夢中遭烈焰灼傷送醫不治

►桃園春節期間加開疫苗門診　鄭文燦籲請市民踴躍接種提高保護力

ET快訊
台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年
5女神搶baby捧花「她拿到結婚了」！　伴娘全分手
吃火鍋突收隔離通知！住旅館14天「自費42K」嘆：年假9天沒
蔡阿嘎整員工騙「年終只發1萬8」　嘎妹打開紅包哭了…原因超暖
快訊／北市+5「分布3區」　7大院區篩1704人結果出爐
快訊／北市2.5級防疫規範出爐！　柯文哲：沒打疫苗別出來害人
快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了
快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾確診童曾到南港4地點
桃園增11例本土！2感染源不明　物流司機、市場攤商都確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

利用空拍機加強春節疏運　龜山警分局科技執法添利器

收賄百萬判8年定讞！基隆醫院前院長今發監　坐輪椅上囚車畫面曝

單手騎車遭盤查　騎士催油門「脫外套丟棄」！搜出毒咖啡包

迷途男簽名鬼畫符　台中警半小時竟猜出全名！順利聯絡家屬

澎恰恰揮毫寫春聯「首向家人道歉」　好友林秉文期望2.4億債務「會加速還清」

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4國小生、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

台中女研究生Ct值16.73自駕探親　就診5醫護全遭隔離過年

福特「美國神車」創下量產4000萬輛紀錄　蟬聯冠軍45年！

不斷更新／韓星連環爆　搭擋曹世鎬確診！劉在錫再度戳鼻孔

拜年就用「水果配色」穿搭！時髦草莓、大橘大利讓你福氣滿滿

歐洲學生想延長留台卻得離境　國立大學疾呼外交部協助

牛年匯市封關！收在27.828元兌1美元　全年升值2.01%

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

更多熱門

相關新聞

失事地是空拍禁航區　軍方破例出動大型空拍機

失事地是空拍禁航區　軍方破例出動大型空拍機

空軍F-16V失事第三天，28歲的上尉飛官陳奕至今生死未卜，讓家屬悲痛不已。儘管軍方12日陸續在現場尋獲飛機殘骸、疑似飛官夾克與疑似人類腿骨，但仍未見失聯飛官的身影，為把握黃金救援72小時，軍方也派出陸海空部隊，全面進行搜索，而F-16V失事現場原屬空拍禁航區，為和時間賽跑，軍方也破例出動大型空拍機進行勘查，希望能早點找到失聯飛官。

聽障童遺失電子耳　派出所全力協尋

聽障童遺失電子耳　派出所全力協尋

無人機隊暨AI巡防系統啟用　鄭文燦：未來將全市安裝

無人機隊暨AI巡防系統啟用　鄭文燦：未來將全市安裝

維港上空又現不明飛行物 飛行高度比直升機高...盤旋10分鐘消失

維港上空又現不明飛行物 飛行高度比直升機高...盤旋10分鐘消失

劍湖山世界跨年煙火　「浮空煙火秀」模擬畫面曝光

劍湖山世界跨年煙火　「浮空煙火秀」模擬畫面曝光

關鍵字：

空拍機龜山警分局無人機隊掌握即時路況

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

Angelababy離婚聲明「和平分開」

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面