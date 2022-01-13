F-16V失事地是空拍禁航區　軍方破例出動大型空拍機搜救飛官

記者黃彥傑、陳以昇、林冠吟／嘉義報導

空軍F-16V失事第三天，28歲的上尉飛官陳奕至今生死未卜，讓家屬悲痛不已。儘管軍方12日陸續在現場尋獲飛機殘骸、疑似飛官夾克與疑似人類腿骨，但仍未見失聯飛官的身影，為把握黃金救援72小時，軍方也派出陸海空部隊，全面進行搜索，而F-16V失事現場原屬空拍禁航區，為和時間賽跑，軍方也破例出動大型空拍機進行勘查，希望能早點找到失聯飛官。

▲軍方在空拍禁航區，破例出動大型空拍機加入搜救行列。（圖／記者黃彥傑攝）



空軍嘉義四五五聯隊，由空軍上尉陳奕駕駛F-16V編號6650戰機11日下午3點在嘉義東石外海進行對地炸射訓練時，在水溪靶場靶標北面約100公尺處墜海。國軍獲報後，第一時間也派出陸海空等各路人馬投擲照明彈進行夜間救援，希望能把握黃金救援72小時不間斷搜尋，但11日晚間搜尋一晚仍未有結果，直到12日一早退潮後，軍方和民眾也陸續在灘地上發現飛機的殘骸與疑似飛官的夾克，13日一早，有民眾在岸邊發現一根「很新」疑似人類的腿骨，卻仍未有飛官陳奕的身影，軍方也在陸續拾獲飛機殘骸處加派人力搜索。

▲ F-16V失事，現場陸續尋獲飛機殘骸 。（圖／記者黃彥傑攝）



而F-16V失事現場原屬空拍禁航區，為和時間賽跑，軍方也破例出動大型空拍機進行勘查，就是希望能早點找到失聯飛官。

失聯飛官陳奕的家屬接到消息後也難忍悲痛，緊急從南投趕抵嘉義基地，12日下午陳奕的父母、妹妹、女友及女友的朋友也在軍方的陪同下，頂著寒風、紅著眼眶抵達飛機失事地點，對著大海哭喊「陳奕，你要回來啊，很冷，爸爸等你啊」、「媽媽帶你回南投」、「大家都在等你啊」，讓旁人聞之鼻酸。

▲F-16V失聯飛官家屬抵達集氣，希望可以等到好消息。（圖／記者黃彥傑攝）