桃園中壢大樓暗夜竄火　獨居男睡夢中遭烈焰灼傷送醫不治

▲桃園市中壢區民權路白馬中山大樓27日凌晨7樓處傳出大火，消防人員在現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區民權路上的白馬中山大樓27日凌晨發生大火，火勢由7樓處竄出，消防人員以雲梯車佈線灌救，並逐層叫醒住戶逃生，火勢雖在半小時內被撲滅，但消防人員卻在7樓房間發現林姓男子躺臥床上，身上多處被灼傷已無意識，送醫急救後仍宣告不治，至於起火原因正由消防局火調科人員調查釐清中。

▲桃園市中壢區民權路白馬中山大樓27日凌晨7樓處傳出大火，消防人員現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這起火警發生在中壢區民權路上的白馬中山大樓，樓高10層樓，今天凌晨4時17分許，有早起民眾發現7樓處竄出大量濃煙，趕緊打電話給119處理，第二大隊中壢分隊立即派員灌救。

▲桃園市中壢區民權路白馬中山大樓27日凌晨7樓處傳出大火，救護人員將傷者送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員趕抵現場後立刻佈線灌救，並逐層叫醒住戶逃生，進入火場後進入灌救火勢，約18分鐘後將7樓起火現場火勢撲滅，發現臥室床上69歲林姓男子被灼傷，身上有多處燒燙傷，趕緊送醫急救，但到院前已外科OHCA，經救護車送往聯新醫院急救後仍不治。

▲桃園市中壢區民權路白馬中山大樓27日凌晨7樓處傳出大火，警消人員將傷者送醫急救，圖為起火現場，床鋪已遭燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，男子一人獨居，火警時在床上睡夢中，現場未發現有危險或易燃物品，至於起火原因與損失正由消防局火調科調查釐清。

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