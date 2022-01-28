桃園春節期間加開疫苗門診　鄭文燦籲請市民踴躍接種提高保護力

▲桃園市長鄭文燦28日上午視察中壢區桃園榮民服務處疫苗接種站時表示，春節期間將加開疫苗合約門診，籲請市民踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市長鄭文燦28日上午視察位於中壢區的桃園市榮民服務處疫苗接種站運作情形，鄭文燦表示，為提供市民接種服務，春節期間桃園加開4天BNT與高端疫苗免預約接種服務，桃園疫苗合約醫療院所也加開321診次的疫苗門診，相關資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://reurl.cc/g0DW94）查詢。

▲中壢區桃園榮民服務處疫苗接種站今天有不少民眾前往接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今、明（29）日與2月4日至5日將在桃園市榮民服務處與桃園巨蛋體育館設置兩處疫苗接種站，提供民眾免預約施打第一至三劑BNT及高端疫苗。面對Omicron病毒，第三劑疫苗能有效防止重症，呼籲市民踴躍接種疫苗以提高自我保護力，並確實佩戴口罩、減少群聚活動，一同平安過好年。

▲桃園榮民服務處疫苗接種站，醫護人員為接種者注射疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提醒，2月7日將開打第21期COVID-19公費疫苗接種，期間請市民盡量接受疫苗第一至第三劑接種，希望在2月底前桃園市能達成第三劑疫苗50%涵蓋率的目標。

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