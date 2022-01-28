桃園通訊行營業前突氣爆！店員哀號「我被炸傷」警消破門救人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中平路上一家通訊行28日上午驚傳氣爆意外，警方與消防人員趕抵時，店員在鐵門內哀號「我被炸傷了」，因無法行動導致鐵門無法開啟，警消人員以電鋸破壞鐵門後將躺在地上的鍾姓男子救出送醫治療，所幸僅腿部被灼傷，至於氣爆原因正由消防局調查中。

▲桃園市桃園區中平路一家手機通訊行，28日上午傳出氣爆意外，警消趕抵現場以電鋸破門救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區中平路一家手機通訊行，28日上午傳出氣爆意外，警消將受傷鍾姓店員爆出現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天上午8時57分許，桃園警分局中路派出所接獲報案指稱，中平路某手機通訊行內發生疑似氣爆巨響，店內還傳出有哀號呼救聲。員警鄒淅之、黃域銘火速趕抵現場，聽到鐵門內傳出「我被炸傷了」哀號呼救聲，警方通知消防人員到場協助。

▲桃園市桃園區中平路一家手機通訊行28日傳出氣爆意外，警消將受傷鍾姓店員救出現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第一大隊人員到場後，31歲的鍾姓店員聲稱被炸傷無法行動，也無法開啟鐵門，消防人員趕緊以電鋸破壞鐵門，將躺在地上的鍾姓男子救出送醫，所幸僅腿部被氣爆灼傷但意識清醒，已送醫急救中。

警消人員查看現場，並沒有大規模氣爆痕跡，至於為何會發生氣爆，目前已由消防局火調科人員調查釐清發生氣爆原因。

【更多新聞】

►假釋出獄！胡睿兒「臉藏不住笑意」：希望大家過好年 曝過年計畫

►桃園中壢大樓暗夜竄火 獨居男睡夢中遭烈焰灼傷送醫不治

►水果行老闆當月老 媒介30件跨國婚姻！「有收費」遭重罰20萬