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柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

記者蔡文鈴／台北報導

北市今（28）日新增5例確診，市長柯文哲下午召開防疫記者會說明2.5級餐飲內用防疫指引。柯文哲表示，現階段看來餐廳內用感染的風險高，所以還是主張要推行疫苗護照，有打疫苗的可以外出用餐，但不打疫苗的話傳染人很厲害，「不要來搗蛋，要就外送或獨立包廂。」

柯文哲說明，2.5級防疫規範是「有條件禁止內用」，有完整打疫苗的話被感染也不比較不會傳染人，呼籲餐廳人員要確認員工打滿兩劑或第三劑，這樣是綠燈；顧客的部分，分為打滿兩劑、第三劑是綠燈，比較安全去餐廳吃飯可以，但如果都沒有施打疫苗的話，一定要去吃飯就去包廂，「拜託不要來害人，不要製造大家麻煩。」

柯文哲表示，從目前的數據案來北市社區沒有感染，但是匡列跟居家隔離是很大負擔，今年為防止疫情擴散，匡列框這麼大，估計除夕超過1萬人被關在防疫旅館。

柯文哲說，為何主張疫苗護照，因為醫學是統計的醫學，打過疫苗不保證會被感染，但被感染、感染別人的機會低，如果完整打疫苗可以外出吃飯，「但你又不打疫苗，感染會重病，傳染人也厲害，那你叫就不要來搗蛋，要就外送或獨立包廂」，未來如果出現感染，那就要用強硬手段。

媒體問及現階段是否升級為2.5級？柯文哲回應，「你要說2.25也可以啊。」

關於2.5級的餐廳內用指引措施，若家人帶孩童外出用餐是否也要分開用餐？柯文哲表示，有家人陪伴的話，12歲以下的孩童視為綠燈處理，但還是要呼籲大家，打疫苗才去餐廳吃飯，沒打不要去，12歲以下的小朋友因為還不能打疫苗，但感染風險低，有家人陪同的話就視為綠燈處理。

柯文哲強調，疫情會依實際狀況調整，目前北市沒有失控感染，但代價太大要用很大力氣控制住，如果再這樣，「我還是主張疫苗護照早點上線，可以解決很多麻煩」，若要禁內用這對經濟傷害很大，不打疫苗就算了就外帶，如果有人說違反人權什麼，「我覺得是這樣防疫是公共利益」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）

▲▼0128台北疫情，台北市餐飲防疫指引。（圖／台北市政府提供）

▲台北市餐飲防疫指引。（圖／台北市政府提供）

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