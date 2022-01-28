正妹繡眼線藥膏滲進眼睛「眼角膜糜爛」　美容師下場曝

▲妙齡女到北市大同區某家美容工作室進行補色眼線，豈料美容師將藥膏擦在眼睛四周，竟導致眼角糜爛等傷害。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

變美竟成惡夢！北市何姓妙齡女前往大同區某美容工作室進行繡眼線項目，豈料許姓美容師替她進行補色眼線後，明知「人人福寧治痛乳膏」不能擦在眼睛四周，卻將藥膏擦在何女眼睛睫毛根部後，導致乳膏浸潤浸她眼球，釀成何女左眼角膜表皮破損、糜爛等傷害。何女憤而提告，士林地檢署偵結，依過失傷害將許姓美容師提起公訴。

起訴指出，何女2020年10月27日前往許女開的美容工作室進行補色眼線服務，許女先將能舒緩疼痛的「人人福寧治痛乳膏」塗抹在何女眼睛睫毛根部後，開始進行補色眼線服務，進行到一半，乳膏浸潤進何女的左眼球，導致她當場相當不舒服，立刻結束補色項目，跑到醫院檢查。

經檢查，發現她的左眼角膜有表皮缺損與糜爛等傷害，讓本來想藉由紋眼線，讓眼睛炯炯有神的何女，因美容師疏失導致眼睛受傷，也前往派出所提告。

偵查時，許姓美容師坦承有將藥膏擦在眼睛眼皮，卻否認犯行，並辯稱「眼睛睫毛根部，並非眼睛四周」認為自己擦乳膏的位置並沒有錯。

檢察官根據何女證述、及「人人福寧治痛乳膏」仿單，認為該藥膏有明確警告標語僅限皮膚外用，不得內服、或使用在眼睛內、或施用在眼睛四周或黏膜，認定許姓美容師涉犯刑法第284條前段過失傷害罪嫌，至於何女認為許女並非合格醫師，卻使用該藥膏，認為她違反醫師法，經查該藥膏是用在暫時緩解局部疼痛，並非記載是麻醉藥品，難認許女有執行麻醉醫療業務的主觀犯意。