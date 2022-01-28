賴清德與西班牙國王同框寒暄！皇室公開現場畫面　蕭美琴也入鏡

▲賴清德與西班牙國王菲利浦六世簡單寒暄。（圖／翻攝自推特／@CasaReal）



記者張方瑀／綜合報導

副總統賴清德27日參加宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）簡單寒暄致意，這也是台美副總統首次在國際場合自然互動。事實上，賴清德除了和賀錦麗以外，也和西班牙國王菲利浦六世短暫同框交談。

Vídeo de la Ceremonia de Traspaso del Mando Presidencial a la presidenta Xiomara Castro, a la que ha asistido el Rey para acompañar a Honduras en esta nueva etapa, en representación de los lazos de amistad que unen a ambos países.



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▲賴清德與菲利浦六世簡單寒暄（24秒處）。



西班牙皇室在推特貼出菲利浦六世（King Felipe VI）參加宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮的影片，畫面中可以清楚看到，菲利浦六世抵達現場後，與賴清德同框寒暄，接著連坐在第二排的駐美代表蕭美琴也同時入鏡。在典禮座位安排上，賴清德和賀錦麗、哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）與菲利浦六世同坐在各國元首與特使區第一排。

▲西班牙皇室釋出菲利浦六世參加宏都拉斯總統就職典禮畫面，駐美代表蕭美琴也入鏡。（圖／翻攝自推特／@CasaReal）



根據《路透社》報導，賀錦麗提到，她與賴清德談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。賴清德在就職典禮前就與卡蕬楚先行會面，卡蕬楚回憶，過去她先生擔任總統時，台灣提供很多協助，2009年宏都拉斯遭逢政變，是台灣大使館提供她家人政治庇護，所以她非常感謝台灣。

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