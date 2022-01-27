烏干達14學生遭騙來台當「超時黑工」！中州科大校長請辭

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣中州科技大學涉虐非洲烏干達學生，以獎學金、學習英文、提供就業機會為誘餌，騙14名烏干達學生來台當黑工。對此，檢方會同移民署啟動偵辦，陸續拘提6名涉案人員。教育部表示，中州科大校長已請辭，3月起將加強查核以非專班方式招收境外生的學校。

檢方表示，彰化中州科大以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台，但學生來台後，校方的承諾竟全跳票，導致學生們除了需要支付10萬元新台幣的欠款費用，還要面對高額的學費、學雜費及生活費，無奈之下只能到校方轉介的場所超時工作，陷入無限還債的死亡循環。

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▲中州科技大學。（圖／記者唐詠絮翻攝）



其中，有學生周三到周日被分配到工廠連上5天大夜班，每月工作190小時，也有人在不斷的工作下膝蓋受傷、疲憊倒下等，且當初校方答應全英上課，在校時卻都是中文教學，導師還酸說在台灣要講中文，拒絕以英文授課，讓14人看不到希望，無奈之下投書媒體，才讓案情曝光。

彰化地檢署、移民署介入調查後， 27日中州科大前推廣中心藍姓主任依違反人口販運防治法、刑法詐欺罪、就業服務法聲押獲准；柴姓副校長新台幣30萬交保；楊姓前行政助理則以5萬元交保；國際交流中心主任及組長限制住居。

教育部27日表示，10日就已認定中州科大涉及重大違失，除禁止招收境外學生至外，也將其列為輔導學校，並追究校方人員的責任，目前中州科大校長已請辭，後續會持續督導學校並確實查處相關人員。

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