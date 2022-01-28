體育課受傷「國小生閉鎖性骨折」！爸還原經過　怒控學校延誤就醫

記者林名揚、林昱萱／金門報導

金門某國小的體育課去年12月底發生一起事故，當時兩名學童在玩樂樂棒球的過程中發生衝撞，導致2人因此受傷，而其中一名學童的傷勢在眼窩下方，經醫生診斷後發現為閉鎖性骨折。不過，對於校方第一時間的處理態度，讓學童家長相當不滿，認為校方在第一時間拖延就醫。

▲金門學童受傷，家長控學校延誤就醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這起事件發生在2021年12月30日，當時該國小的某個班級正與隔壁班一同玩樂樂棒球，但在遊玩過程中，攻守兩方發生相撞，造成一名學童的眼眶骨骨折，需要打鋼板，而該名學童的家長表示，當時兒子的眼鏡因為衝撞而破裂，造成眼窩下方嚴重受傷，分明現場有很多老師、主任，但大家卻未於第一時間提供協助，只有先將另名學童帶到醫護室處理傷口，卻要自己的兒子回到教室。

學童的家長表示，事發整整8分鐘後，兒子才被帶到醫護室去，而他也氣憤表示，當自己趕到學校時，本來一心急著要將兒子送到醫院，怎料卻被帶到校長室聆聽事發經過，而更誇張的是，當天校護休假，學校卻沒有第一時間將孩子送醫，讓他因此氣得質問，如果傷口感染怎麼辦。怎料，校方的回應卻也讓他更加傻眼，「只是擦傷怎麼會感染」。

家長將孩子送醫後發現，傷口並不是小擦傷，而是閉鎖性骨折，需要到台灣進行開刀醫護，因此心疼、憤怒地向教育處投訴，希望教育處協助釐清責任歸屬。

對此，金門縣教育處長黃雅芬表示，後續除會請承辦人持續關心外，並請學校務必做好學生關懷、保險理賠、及學生課業扶助，亦請承辦人聯繫受傷之甲生家長，安排到甲生家關心受傷學生的傷勢復原情形及表示慰問之意，以關懷學童，並請學童安心靜養，及祝早日康復。