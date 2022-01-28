「一口都沒吃」名廚狠批超商飯糰弄哭負責人　網怒灌1星評價

記者周偉承／綜合報導

食物的美味與否是很主觀的，但是連吃都沒吃過，就一口否定料理人的努力，真的會讓人很傷心。日本TBS電視台的綜藝節目於元旦時曾播出特別節目，邀請便利商店7-11、全家與LAWSON的食品團隊，帶來各自自豪的商品讓餐廳名廚們試吃，卻發生某名廚連吃都不想吃全家的飯糰，就給出不合格評價，該橋段也在網路上引發爭議，讓許多網友紛紛出來聲援。

全家的食品開發團隊當時拿出了相當自豪的「和風鮪魚美乃滋御飯糰」，不過在試吃過程中，其中一位義大利菜名廚小林幸司卻一口都沒吃，便想給出不合格的評價，讓開發團隊相當驚訝，不管全家團隊與節目主持人怎麼勸說，小林幸司不吃就是不吃，甚至表示這個飯糰的外觀讓他完全不想吃，態度相當強硬，最後在眾人不斷說服下，才勉為其難地吃了一口。

▲堅持不想吃飯糰的名廚。

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就算實際吃過飯糰後，小林幸司依然給出不合格的評價，並嚴厲批評，「好不好吃是其次，但我不能原諒這種讓人完全不想吃的外觀」，接著也希望能改善米飯的光澤和蓬鬆感。一連串批評讓開發負責人椎名小姐忍不住掉下眼淚，但還是鞠躬感謝名廚的指教。節目一播出後，馬上在網路上引爆網友的怒火，紛紛砲轟名廚很不尊重人，「就算東西不好吃，也應該吃過再來評論」，而小林幸司的餐廳Google評論也被灌滿一星評價，甚至有人留言表示，「吃都不吃就評論的人所做的料理，也沒有吃的價值」。

除了網友聲援外，連全家各分店也拿這件事來捍衛並宣傳自家商品，甚至在商品介紹牌上自嘲表示「這就是被批評得體無完膚的鮪魚美乃滋飯糰，被罵『連吃都不想吃』，請大家一定要嚐嚐看」。此外，也有許多網友是在看過節目後，對該飯糰產生興趣而買來品嘗，紛紛拍照上傳照片並給予好評，「普通的美味，很好吃」、「不騙人，真的好吃」。雖然被名廚狠狠地批評一番，但卻提高了該飯糰的曝光度，而且超商食品追求的本來就是方便與便宜，所以這種價位能吃到這樣的飯糰，對許多人來說已經非常足夠了。

▲許多分店有的藉此自嘲、有的捍衛自家商品，紛紛都大力宣傳和風鮪魚美乃滋飯糰。

▲有的網友受到節目影響，好奇買來品嘗。