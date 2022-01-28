年過30就開始記不住年齡了？　網爆共鳴：接種疫苗還多寫1歲

記者周偉承／綜合報導

你從幾歲開始就記不清楚自己的年紀了呢？日本一位網友前陣子在推特上表示，年過30歲後，對自身年齡的認知就越來越模糊了，當被人問起幾歲時，常常無法準確回答，這個困擾也意外引發許多網友共鳴，紛紛表示自己以為的年齡都會比實際年齡大個幾歲。

原PO在推特上分享了漫畫《賭博默示錄》外傳中的一幕，畫面中的角色在被問到年紀時，語氣不確定地回答「大概35、36歲」，被吐槽答案很模糊，而他實際的年紀卻是34歲，這也引發原PO感慨，「超過30歲後，對於自己年齡的認知越來越像這樣子了」。

▲這難道就是「初老」嗎？

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貼文一出，很快地便引起許多30歲以上的網友留言表示，「真的會這樣」、「所以我的帳號都會加入出生年月日，就不會忘記了」、「四捨五入的世界」、「我懂，我填寫新冠疫苗接種文件時，也寫成比自己實際年齡還大一歲」、「40歲過後會更模糊喔」，還有人提到，「所以比起問老人家「幾歲」？不如問「哪一年出生的」？就是這麼一回事吧」。

原PO甚至還發起了投票，主題是「變得記不清自己年紀的你，是哪一個年齡層呢？」吸引了6000多位網友參與，而最終的結果是「26歲到35歲」的比例最高，佔了43%，25歲以下的網友則佔了32.3%。