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【廣編】除夕圍爐看紅白　鎖定台灣大myVideo與MyMusic抽好禮

▲除夕圍爐看紅白 鎖定台灣大myVideo與MyMusic雙平台抽好禮。（圖／台灣大哥大提供）

圖、文／台灣大哥大提供

除夕夜圍爐守歲必看的台視賀歲節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》，即將於1月31日晚間7點播出，台灣大哥大myVideo與MyMusic雙平台將同步轉播。

今年紅白卡司堅強，包括盧廣仲、韋禮安、A-Lin、玖壹壹等重量級歌手及樂團輪番獻唱，炒熱現場氣氛，還有台灣大體育家族選手、爭取代表台灣出戰巴黎奧運的霹靂舞好手孫振，首度站上小巨蛋舞台，他以「十年磨一劍」的超強舞技，征服全場觀眾。另外，台灣大「勇敢追夢」計畫扶植的導演李祈悅，也和主持人納豆進行「5G對決」遊戲，現場PK拍片技巧用直播較勁，兩人逗趣的互動創造不少笑果。

所有精彩內容都在《2022超級巨星紅白藝能大賞》，觀眾除了欣賞節目，還能抽大獎。2月1日凌晨1點前在台灣大臉書粉絲團留言區上傳收看紅白的畫面截圖，就有機會獲得市價18,990元的Google Pixel 6(8G/128G)手機或市價3,180元的Google Nest Hub(第 2 代)智慧螢幕。

myVideo用戶收看紅白期間更有機會搶紅包，只要點選畫面中出現的紅包，就能獲得最高一千元的看片金，人人有獎。MyMusic也提供下載APP免登入就能收看的服務，還有機會抽市價3,190元的NOTHING ear (1) 透明風真無線藍牙耳機。

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