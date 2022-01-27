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攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

記者趙禕/上海報導

在新冠疫情持續不斷的情況下，給兩岸交流增添了許多阻礙；在兩岸交流交往似乎陷入寒冬時候，也傳出暖心的時刻。去年十月一位蘇姓台胞到上海，在隔離期間突發疾病，在上海醫院提供緊急治療及政府單位的協助下，順利趕在新年前將他送回台灣接受後續治療。

▲一位蘇姓台胞在上海突發疾病，隨後在上海相關單位協助下順利返台。（圖／上海市台辦提供）

▲一位蘇姓台胞在上海突發疾病，隨後在上海相關單位協助下順利返台。（圖／上海市台辦提供）

患病的蘇姓台胞去年十月初從台灣搭機飛到上海，當他按規定在上海市閔行區假日酒店進行14天集中隔離期間，突發精神疾病，當時立即被送往上海市第五人民醫院診治，經過醫院精神專科醫生會診認為他是急性短暫性精神障礙。上海市涉台單位在得到消息後，立即組織展開救助工作，一方面協調將他轉送到上海市精神衛生中心閔行院區繼續接受專業的隔離治療，並在第一時間聯繫台灣相關民間機構協助聯絡上他在台灣的家屬。

▲蘇姓台胞在上海市精神衛生中心閔行院區接受治療。（圖／上海市台辦提供）

▲蘇姓台胞在上海市精神衛生中心閔行院區接受治療。（圖／上海市台辦提供）

上海市閔行區台辦、浦錦街道等部門隨後多次前往市精神衛生中心閔行院區探望蘇姓台胞，在得知他希望儘快返回台灣的意願之後，又多方聯繫相關單位，並在確保他情況良好、核酸檢測正常、病情控制穩定並且符合出院標準的前提下，在去年12月24日為他辦妥出院手續；然後由閔行區台辦和浦錦街道工作人員護送他前往浦東機場搭乘華航班機返台，在12月25日凌晨抵達台灣。

▲蘇姓台胞在閔行區台辦、浦錦街道等部門協助下順利返台。（圖／上海市台辦提供）

▲蘇姓台胞在閔行區台辦、浦錦街道等部門協助下順利返台。（圖／上海市台辦提供）

順利回到台灣的蘇姓台胞再三感謝上海方面對他的關懷、幫助和照顧，讓他真切感受到兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，他也希望讓更多人了解大陸對台灣民眾的關心、關懷和同胞之情。一位在台灣接機協助蘇姓台胞後續醫療的醫生也表示，這次參加接蘇姓台胞返台，讓他親眼看到上海方面對普通患病台胞積極救助、安排返鄉的舉措，才知道大陸對台灣同胞的好，除了深切感動之外，也改變過去一些台灣媒體抹黑大陸給他的負面印象。

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