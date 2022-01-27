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圍堵疫情「逾8千人隔離中過年」　陳時中：盼減少病毒留社區

▲▼高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄情侶檔確診，吃過的赤鬼牛排66員工、同時段顧客遭匡列隔離。（圖／記者賴文萱翻攝）

文／中央社

指揮中心指揮官陳時中今天表示，因圍堵Omicron變異株疫情，目前正在居家隔離人數約8100人。他強調，地方政府積極匡列，盼盡量減少留在社區的病毒。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，春節前返台人潮，使境外移入個案持續增加；同時本土Omicron變異株疫情持續，桃園、高雄、雙北與宜蘭都發生群聚。

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媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會會上提問，目前居家隔離與檢疫人數，過年期間有多少人可能得在防疫旅館或集中檢疫所度過。

陳時中回應，因應本土疫情，地方政府積極匡列，故隔離人數增加較快，如台北市已隔離1000多人，且因為近期本土疫情，目前正在隔離中約有8100人，每天略有變化。至於居家檢疫人數目前約2.4萬人。

陳時中說，COVID-19疫情2年來，曾經居家隔離的人數約10萬人，曾居家檢疫的人數約100萬人。

媒體也詢問，本次疫情波及校園與補習班，兒童與青少年獨自隔離，情緒可能不穩定，陳時中是否會前往探視。

陳時中說，加強版的集中檢疫處所有護理人員協助，心理有不平衡之處可予以輔導；若生活無法自理者，則會請家長陪伴；目前統計有約100名幼兒園幼童、小學生約202人、國中生約160人染疫。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，目前兒童青少年染疫人數還不算太多，應可得到適當照顧；他也表示，確診者隔離處所屬高風險，更要盡量避免人流，故他不太適合前往。

陳時中說，國外疫調顯示，短短幾秒鐘擦身而過可能染疫，卻也有親密關係者沒染疫，變異非常大，COVID-19病毒之所以詭異難防，就是傳播上令人捉摸不定，各國都很傷腦筋。

陳時中表示，目前就是有多少證據就盡量匡列，盡力圍堵疫情，加上疫苗施打愈多，個人防禦力愈好，以及新進藥物可讓染疫後更有保障，多方向努力，才能控制疫情。

另媒體再度提問，台南針對未落實實聯制開罰，陳時中重申，違規裁處是授權地方政府，地方政府可採勸導或開罰新台幣3000至1.5萬元，或根據不同情境開罰6萬至30萬元；中央則強調餐廳若未落實實聯制，經勸導不聽就停止內用。

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