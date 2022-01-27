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今新增43例境外移入「15落地確診」　1居隔期滿染疫

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（27）日國內新增43例境外移入，其中15例為落地採檢確診，以美國14例最多，其餘為居家檢疫採檢驗出，其中有1位居隔期滿確診，是很久以前的個案。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內今新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。桃園亞旭電腦今無新增確診個案，但卻爆出3起零星感染，感染源待釐清。桃園加貝爾幼兒園相關案件又新增8人感染，其中1學童外婆曾赴錢都用餐，2起群聚可串聯。

▲▼1/27新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/27新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(14例)、印度(3例)、越南、印尼、英國及法國(各2例)、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年5月2日至今(2022)年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,581,517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,562,679例排除)，其中18,566例確診，分別為3,518例境外移入，14,994例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18418，再次採檢為陰性，改判排除)，累計123例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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