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柯文哲慰問北市第一線警消　感謝基層對防疫的奉獻

記者張君豪／台北報導

台北市長柯文哲27日下午到台北市消防局復興、莊敬分隊慰勤，柯文哲慰勞在疫情緊繃時期努力貢獻執行救災救護勤務的消防仁；柯稍後轉赴信義警分局吳興街派出所、大安分局敦化南路派出所慰問第一線執勤警員，並頒發慰問金及水果，感謝警察同仁一年來在維護社會治安及防疫隔離、協助疫調工作上的支援付出。

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市消防局、信義、大安警分局派出所慰勞基層警消。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市消防局、信義、大安警分局派出所慰勞基層警消，圖為柯文哲到敦化南路派出所時進行電子簽到作業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市消防局、信義、大安警分局派出所慰勞基層警消。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市信義分局吳興街派出所，慰勞基層警消。（圖／記者張君豪翻攝）

柯文哲到消防局致詞表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發近兩年，在第一線的消防人員，面對疫情承擔著更高的風險與考驗。台北市消防局首創全國消防機關「視訊119」App報案服務，並於今年1月啟用「119高效能勤務派遣系統」，導入AI智能及E化運算、使救災救護派遣更快速更精確。

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市消防局、信義、大安警分局派出所慰勞基層警消。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲27日下午視察台北市消防局慰勞基層警消。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市消防局從2020年推廣民眾安裝住宅火災警報器，統計到2021年12月底全市安裝戶數逾44萬戶，住警器安裝率為六都第一；台北消防局執行救護案件，到院前心肺停止（OCHA）每年康復人數均超過百人，康復出院率維持在6%以上。

另外從2021年5月萬華疫情升溫，台北市消防局立刻成立防疫專責運輸小組，肩負運送快篩陽性民眾、居家確診患者後送任務，到去年底總計載運5632名疑似確診個案。

柯文哲期許北市警消同仁在春節期間繼續加強治安、救災工作，保障台北市民「治安平穩、交通順暢、民眾安心」過好年。

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