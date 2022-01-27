國民黨誰適合選2024總統？　陳玉珍：趙少康、韓國瑜「人才濟濟」

▲立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨認為最適合代表黨內參選2024的人是誰？國民黨立委陳玉珍點名新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、鴻海創辦人郭台銘，以及前高雄市長韓國瑜，「國民黨現在人才濟濟」。陳玉珍也表示，國民黨不能都只想當領袖，黨內選完就互相不理對方，一定要團結合作，才有重返執政的契機。

陳玉珍27日接受深媒體人黃光芹專訪，談到關於「最適合代表國民黨2024總統大選」的人，陳玉珍說，國民黨現在人才濟濟，她舉例，滿意度最高的侯友宜、民意基礎與行政經驗豐富的朱立倫、媒體聲量很高的趙少康、疫苗捐贈表現及經濟能力出眾的郭台銘，以及極具個人魅力的韓國瑜；若把非綠陣營都算在內的話，還有柯文哲等等，這些都可能會是未來總統候選人人選。

對於趙少康敢講敢衝，陳玉珍認為很好，因為並不是為了迎合某些人，而是「言所當言，行所當行」，這樣的人一定會被很多人喜歡，也會被很多人討厭，這樣的人不管面對何種攻擊，都一定能挺過去。

針對朱立倫該如何歸類？陳玉珍說，他是比較謹慎的人，朱立倫有很多行政經驗，若把他與侯友宜相比，侯友宜比朱立倫謹慎，但朱立倫較有領袖特質。

陳玉珍談到韓國瑜，她說，「他非常有袖魅力」，光是一個「善良微光見面會」，自發性參加的民眾就非常多；柯文哲則做過台北市長，醫學出身，對人格養成有很大的幫助。

陳玉珍認為，綠營現在勢力龐大、如日中天，非綠大聯盟如果還在分裂、廝殺，屆時就不會有執政的可能，所以2024總統大選在2022就必須先開始協商，「若不先談好就不會贏」。

陳玉珍指出，「國民黨不能都只想當領袖，黨內選完就互相不理對方」，一定要團結合作，才有重返執政的契機。