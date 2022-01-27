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數A太難！趙少康批大考中心造孽、該廢　惡整考生拖出去斬

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年學測首度拆分，較難的數A和較簡單的數B，數A挨轟全卷都是難題，有考生交卷後崩潰大哭，擔憂自己每題都錯。對此，中廣董事長趙少康批評，大考中心不長進，出題目像打擺子不如廢了，讓選擇商組的考生吃大虧，對數理組跨考生有利，造成不公平現象。

近年學測數學科爭議不斷，大考中心前主任張茂桂前年因數學太簡單、滿級分人數占比創新高而請辭，接任的周兆民去年領導的試務團隊提升數學科難度，最後滿級分人數占比創新低，而今年學測首度拆分較難的數A和較簡單的數B，數A挨批難度過高。周兆民昨對此表示，數A有題庫，且目前未閱卷，無法定義全卷題目是否偏難。

對此，趙少康27日表示，大考中心是學美國SAT設立的，但是SAT有充足的題庫，每次考試難易平均，所以不怕考幾次，程度相同的考試結果應該差不多，我們的大考中心，出題像月亮，初一、十五不一樣，一下子難一下子容易，前年數學出得太容易，沒有鑑別度，害大考中心主任張茂桂下台。

趙少康指出，今年出得特別難，也沒鑑別度，太難太容易都不是好的題目，現任周兆民說還沒閱卷，無法說數甲太難，按照周主任的說法，等到閱卷結果出來，如果證明數甲的確太難，考生成績沒有合理鑑別度，周兆民主任是否要比照他的前任張茂桂，下台以示負責？否則怎麼對得起好幾萬的考生？

趙少康提到，大考中心應與時俱進，不可變成一個老大的官僚機構，大考中心有責任清楚告訴全國高中學生老師及家長，到底是怎麼出的題目？如何選擇出題老師？出題老師又如何選擇考題？選擇出題老師的原則是什麼？老師選擇題目的原則又是什麼？出完題如何確認有無鑑別度？

趙少康批評，題目出得不好也來不及了，一點補救的辦法都沒有，這不是拿考生的前途開玩笑？大考中心出題沒穩定度，是多年來一直存在的問題，外界怎麼批判都改不，如此的大考中心，有還不如沒有，乾脆廢了，才是考生之福。

趙少康還說，台灣一向是考試領導教學，學測出什麼樣的題目，高中就朝什麼樣的方向教學，考題難易度像打擺子這樣變來變去，讓老師難教學、學生難準備，真是造孽，如果在古代這樣惡整考生，一定會被皇帝下令推出去斬首示眾，以熄眾考生之怒。

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趙少康數A

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