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內湖好市多外「新禁令」曝光！踩雷秒噴1200元　會員全支持

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝） 

▲內湖好市多。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）雖然多有專屬停車場，不過總有些客人貪圖一時的方便，就將機車隨意停放在人行道上；對此，內湖分局文德派出所就在好市多內湖店外貼出公告，倘若客人違規停放，最高處1200元罰鍰。消息曝光後，不少網友都紛紛贊同開罰，直呼本來就不該亂停車。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到好市多內湖店外多了一個公告。仔細看看內容，此為內湖分局文德派出所張貼的提醒，「本市內湖區好市多賣場前人行空間已公告禁止停放車輛」，倘若違規停放，將依「道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款」予以製單舉發。

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根據條例，「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。該公告也指出，市民千萬不要再把機車停放於人行空間，否則近期將會執行違停取締。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／內湖波麗士）

▲機車禁止停放至人行空間。（圖／翻攝自Facebook／內湖波麗士）

除此之外，臉書粉專「內湖波麗士」日前也貼文指出，春節將近，內湖好市多的人潮漸多，目前已在舊宗路側的人行道、人行空間設置禁止停車牌面，民眾若前往賣場購物，「請多利用賣場所屬之停車場停放車輛，勿貪圖方便有違規停車情事」。

消息曝光後，網友紛紛留言回應，「好笑，原本就不能放的，放到習慣了還要告示」、「直接騎去B1停就好啦，不用日曬雨淋，也不會被開單」、「一直以來都不能停，只是車多到開單開到手軟，於是就睜一隻眼閉一隻眼」、「注意什麼？原本就不該停車」、「人行道本來就不能停」。

其中，還有網友無奈表示，「還有手推車放在那邊呢！真是超丟會員的臉！」本站就曾報導《卸完貨就閃人！好市多推車「被扔路邊」　網嘆：公車站旁也一堆》，有些客人使用完推車後，偏偏不願歸位，非得放置於路邊，讓不少人看到後狂酸，「內湖日常」、「好市多還要派人負責收推車」。

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