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三寶女「跟著導航」逆向闖環東　撞飛重機騎士墜10樓高慘死

記者游宗樺／台北報導

台北市一名41歲的伍姓女子，25日晚間10時許，開車行經環東大道，卻在途中跨越雙黃線與防撞導桿，逆向闖入對向車道，高速對撞一輛黃牌重機，將劉姓騎士（22歲）撞飛，墜落約10層樓高的橋下，頭部重創、四肢變形當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。肇事女駕駛向警供稱，當時跟著導航走，卻不知不覺開到對向，確切肇事原因有待調查釐清。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉男所騎重機及肇事車輛均嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，伍女事發時，開著白色休旅車載著12歲兒子及17歲姪女，往東行經環東大道準備開車回宜蘭，路況不熟的她開啟導航，卻在過金莊路上方時，跨越雙黃線，從防撞導桿的縫隙開到對向車道，並逆向行駛一段距離，最終迎面撞上劉男騎乘的黃牌重機，並波及由高男（49歲）駕駛的車輛。

劉男被撞後，當場從10層樓高的道路上，噴飛到高架道下方空地，頭部重擊地面，警消到場時，發現其四肢變形，已失去呼吸心跳，經送往三總醫院急救後，仍因傷重宣告不治。劉男騎乘的重機車身嚴重受損，車頭變形；而肇事的白色休旅車車頭鈑金凹陷變形，車上3人均未受傷。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉男摔飛到橋下地面後傷重不治，警方到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，經酒測排除伍女、高男酒駕，並派員到場拍照採證。伍女向警方初步供稱，當時是跟著導航走，但卻不小心迷路開到對向。警方將調閱車上行車記錄器，並派員到醫院了解案情，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲肇事的伍女向警方供稱，是因為跟著導航走才開到逆向。（圖／記者游宗樺翻攝）

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