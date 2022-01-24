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比通訊行貴2千元還是贏　內行「好市多買iPhone」1點完勝：甭考慮

▲iPhone 13 Pro Max。（記者陳俐穎攝）

▲iPhone 13 Pro Max。（記者陳俐穎攝）

記者黃可昀／綜合報導

很多人為了省錢會到通訊行買手機，但有內行人發現，好市多（Costco）也有販售最新的iPhone 13 Pro Max 256G，售價3萬8979，雖然已經比較蘋果直營店便宜，但通訊行更優惠，只賣3萬6790元，缺點是僅限付現，讓他十分猶豫。過來人建議，雖然好市多賣得比通訊行貴，但1優勢吸引力太大，很多人寧願多花這2000元在好市多買。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他近期要買新的iPhone 13 Pro Max 256G，蘋果官網開價是4萬400元，好市多賣3萬8979元，已經比蘋果便宜1400元，但通訊行賣得更便宜，只要3萬6790元，比開價少了3400元，是目前市面上問到最低的價格。

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不過，在好市多購買可以刷卡、有開發票，代表能拿到回饋金，折下來只比通訊行貴一點點；在通訊行買只能付現金，且不開發票，相對比較沒保障。網友指出，好市多光是可以無條件退貨就完勝，「好市多90天讓你爽退換，這種划算哪個通路比得上？還需要考慮嗎」、「扣掉黑鑽和紅利折扣比通訊行貴1000多，我會選好市多，至少有問題可以直接退」、「好市多，3%扣掉差不到一千，如果有問題不用走保固換整新機，直接退貨。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多買到有問題的可以直接換一支。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

通訊行雖然便宜，但萬一運氣不好買到有問題的手機，只能送去維修無法換新機。網友留言，「只有官網跟好市多考慮，其他都建議不要，高單價東西，別考慮太多！通訊行買到你開機硬體有任何問題，都只能維修換整新！你會嘔死」、「未開發票代表有風險，蘋果會很容易不認保固，這是重點。」

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