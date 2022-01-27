本土染疫6成跟用餐有關？陳時中否認：西堤沒有比高雄、亞旭多

▲本土染疫6成跟用餐有關？指揮中心指揮官陳時中回應了。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

本土疫情延燒，而在近來案例當中，許多新增個案都與確診者曾在同場合用餐有關，有外界統計多達6成，媒體問春節用餐上是否有相關呼籲？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，單獨在餐廳染疫的比例其實沒那麼高，像是西堤就沒有比高雄港區多，也沒有亞旭大樓多，端看怎麼算。

指揮中心近宣布個案當中，其中案18375的新北市友人（案18397）足跡曾到訪某間麵館，而一名幼兒園老師（案18590）確診疫調後，發現兩人曾到同個麵館用餐，也就是兩人僅「同場合14分鐘」就被感染。陳時中也說，這是這病毒詭異、難防之處，傳播捉摸不定，全世界都相當傷腦筋。

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而今記者會上有媒體詢問，本土個案當中有多達6成都和確診者用餐有關，春節在餐廳內用上是否有更多呼籲？不過陳時中表示，如果衍生成這樣來算，當然比例比較多，「若單獨在餐廳染疫，其實比例也沒那麼高。」

媒體又問，桃園牛排館、涮涮鍋等染疫人數都不少，若說在餐廳染疫人數不算多，是基於什麼理由？陳時中回應，像是西堤就沒有比高雄港區多，也沒有亞旭大樓多，看要怎麼算，若要從這條染到的一起往下算當然很多，「我不是說它不多，但並沒有到大家說的6成那麼多，端看大家算法怎樣，如果單看用餐比例，沒有那麼多。」