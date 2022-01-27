新冠輕症恐也有長期後遺症　最新研究揭「2類人」風險較高

▲依據研究，多達60%的新冠患者在染疫後6個月仍有症狀，甚至輕症者也是。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

部分新冠確診者出現長期後遺症（long Covid），疲累感、呼吸困難等症狀可能長達數週甚至數月，迄今無有效治療方法，就算是輕症也會出現長期症狀。不過瑞士研究發現，特定抗體濃度較低及氣喘患者出現新冠長期症狀的風險較高。

衛報報導，目前長期新冠症狀出現的原因仍有待釐清，瑞士蘇黎世大學（University hospital Zurich）研究團隊針對175名確診者、40名健康對照組進行血液分析，為瞭解染疫症狀隨著時間流逝會出現何種症狀，鎖定134名染疫者進行後續追蹤，時間長達一年。

一般來說，當確診新冠時，體內的IgM抗體會迅速增加，而IgG抗體較晚才會產生，給予長期保護。但研究結果發現，出現長期新冠症狀的患者的IgM抗體及IgG抗體都比較低。

團隊依據患者年齡、是否患有氣喘及症狀細節等進行分析，得出一份長期新冠風險評分。儘管此種測試無法預測一名健康者出現長期症狀的風險，因相關評估還需要症狀等較為詳細的數據，但研究首席作者切維亞（Carlo Cervia）認為，氣喘患者以及IgM、IgG抗體濃度較低的人，風險較高。

切維亞進一步指出，預計這將能改善對長期新冠症狀患者的護理，並激勵氣喘患者等高危險族群接種疫苗，從而預防長期後遺症出現。此篇研究已發表在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

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