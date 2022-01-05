騰訊減持蝦皮母公司Sea近1450萬股　套現逾893億元

▲騰訊減持Sea Limited股份。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼去年12月減持電商龍頭京東持股後，大陸科技巨頭騰訊4日宣布，減持新加坡遊戲和電子商務公司、蝦皮購物母公司Sea Limited的1449.27萬股A類股份，持有股權從21.3％降低至18.7％，估計套現32.36億美元（約新台幣893.18億元）。

騰訊官網4日公告，減持Sea公司2.6％的股權。不過騰訊強調，擬長期維持其於Sea的絕大部分股權，並將持續保持與Sea的現有業務合作關係。

騰訊同時指出，Sea全球業務近年顯著增長及擴張，是次股份減持可釋放騰訊於Sea投資的部分價值，是次交易亦為騰訊提供資源以支持其他投資及社會責任項目，同時騰訊仍然持有其於Sea的絕大部分股權，可繼續受益於該公司的未來增長。

騰訊稱，倘股份投票權變動議案於Sea即將舉行的股東大會上獲批准，騰訊會將其持有的超級投票權B類股份轉換為A類股份，並將隨之而終止其與Sea Limited創始人，董事會主席兼集團首席執行官李小東訂立的表決權委託協議。

該份聲明稿表示，這次交易是為了提供資源以支持其他投資和社會責任項目（例如慈善事業）；去年8月騰訊將用於「社會責任」項目的資金增加了一倍，達157億美元。

受此消息影響，Sea在美股4日盤前跌約7％。Sea在2021年第四季股價大跌，從318美元跌至當前約223美元，跌幅逼近3成。若以10月高點372美元計算，跌幅超過4成。

另外，騰訊所投資股票包括美團、嗶哩嗶哩、快手等股價今日早盤重挫。據外電資料，騰訊分別持有美團19.44%股份、嗶哩嗶哩14.4%股份、快手21.18%股份。