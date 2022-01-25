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騰訊反舞弊重拳出擊！2021年辭退70人　10多人被移送警方

▲▼騰訊 。（圖／路透社）

▲騰訊2021年共70人被辭退 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

騰訊集團反舞弊調查部25日發布通報稱，2021年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件逾50起，近70人因觸犯高壓線被辭退，10多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

騰訊反舞弊調查部微信公眾號發布通報，公布騰訊去年新增「永不合作」主體清單，包括：廣州達牛科技、北京樂魚文化傳媒等13家企業。

通報並列出16起案例，包括10起移交公安的案例。例如，原SNG數字音樂部朱贊利用職務便利，向供應商索要並收取好處費，其行為觸犯了「騰訊高壓線」，被解聘處理，永不錄用。同時，朱贊因犯非國家工作人員受賄罪被依法追究刑事責任。

2005 年騰訊首次提出「騰訊高壓線」，明確零容忍的態度。在 2015 年發布的《騰訊陽光行為準則》中，騰訊進一步明確規定「騰訊高壓線」和其他違規行為的內容和處理流程，以保證與正直價值觀相悖的行為得到嚴肅地處理。

騰訊員工行為一旦觸犯「騰訊高壓線」，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作。一旦發現涉嫌違法犯罪的，必將移送公安司法機關追究法律責任，同時也會密切配合警方進行打擊，抓捕涉案的外部人員。

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