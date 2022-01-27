納豆驚傳腦出血！醫點名「年輕型腦中風」7風險族群：男生更易得病

▲藝人納豆驚傳腦出血開刀。（圖／翻攝自FACEBOOK／納豆）

記者楊晏琳／綜合報導

藝人納豆日前驚傳腦出血送醫開刀急救，引發外界關注。腦出血又稱出血性腦中風，許多人以為只有老年人才會中風，但其實年輕型腦中風比例有逐漸增加趨勢。出血性中風好發於男性，醫師解釋，最常見因血壓過高且控制不佳所致，尤其點名久坐少動、睡眠不足、缺乏運動等7族群需格外小心，若平時有心悸、胸悶等症狀，應及早診治。

台大復健部主治醫師陳冠誠在台灣復健醫學會網站指出，腦中風可區分為「梗塞性」及「出血性」二種。多數中風屬梗塞性，出血性中風所占比例較少。然而，年輕型中風不太一樣，出血性中風佔大多數，又以男性居多。

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陳冠誠解釋，會造成年輕型腦出血，主要是因血壓過高且血壓控制不佳所致。冬天和春天的氣溫忽冷忽熱往往會讓血壓突然飆升，容易造成腦血管破裂出血，這也使得冬天較容易有中風的發生。

他更點名久坐少動、壓力大、睡眠不足、缺乏運動、高油高糖飲食、三高及吸菸的族群，更要小心年輕型中風的到來。平常如果有心悸、胸悶、頭暈、頭痛等症狀，應及早就醫，接受檢查及治療。

中風後除了大家熟知的單側肢體無力外，可能還會有認知受損、語言理解障礙、語言表達困難等問題。陳冠誠指出，不同於一般的腦栓塞中風，7天內就能開始復健，腦出血性中風病情穩定所需時間較長。「但如果出血的部位、狀況可以適合用引流或開刀方式處理，快速減壓，通常可以加速，提前復健的時間。」

▲腦出血性中風病情穩定所需時間較長，需長期復健。（圖／免費圖庫pixabay）

陳冠誠表示，依據中風後不同階段，復健介入可分3期：

1. 急性期

腦中風剛發生時，患者躺在床上的時間長，容易發生許多併發症，像是褥瘡、四肢肌肉僵硬和關節攣縮等。此時可以協助病人做被動關節活動、正確的擺位及翻身，以預防併發症，為復原打下基礎。

2. 積極復健期

中風發生後數週至數個月之間，患者病情逐漸穩定。此時更要積極復健，重建病人的運動功能、治療吞嚥困難、訓練日常生活自理，提升患者的獨立度。

3. 慢性維持期

中風後半年至一年以上，病情逐漸進入慢性穩定，此時復健重點在於以居家復健及重返社區及職場，維持患者的復健成果、增進病人自我照顧能力。

最後，陳冠誠表示，根據研究結果，年輕型中風的患者經復健後，成效也較一般中風患者佳。他認為，積極的復健配合情緒的支持，對年輕型中風患者相當重要。他也強調，腦中風並不只發生在銀髮族，年輕及中年族群亦要小心，有效控制血壓血脂、監控並治療中風的風險因子，才是預防年輕型中風的不二法門。