Omicron很會鑽漏洞　疫情失控？醫曝這2字是關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

26日新增46例本土，精神科醫師沈政男表示，Omicron很會鑽漏洞，如果疫調與隔離怎麼樣都無法把R值降到一以下，就要思考是否升級社區防疫強度，才能改變戰局，「還能『疫調』，疫情就不至於失控；但要清零，還需社區防疫強韌度來配合。」

沈政男26日在臉書說，最值得注意是這一個餐廳群聚，大湳母女、孕婦與透過社區篩檢而來的新增兩例，代表第一，孕婦這一例找到感染源了；第二，大湳母女很可能也是在這個餐廳裡被傳染；第三，社區篩檢能跟既有群聚兜起來，代表傳播鏈被疫調與熱區普篩有效圍堵。

沈政男指出，再來是圓山廚師一家群聚，與宜蘭礁溪飯店群聚的定序跟桃機不一樣，彼此也不一樣，可見屬於不同感染來源，也就是說，不是桃機群聚傳過去！代表社區傳播鏈尚未跨越縣市。

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▼26日新增46例本土。（圖／指揮中心提供）



沈政男寫道，那麼又是怎麼傳來？他說過了，Omicron很會鑽漏洞，機場入境、旅館檢疫與居家檢疫，還有醫院，都必須小心謹慎，現在就等基因定序出來，再與入境旅客比對，就會更清楚。

沈政男表示，桃園龍潭中年男子與桃園幼兒兩起群聚，都再驗出確診者，而且至今仍不曉得感染源，還好你看兩起群聚，指標案例都是發病後三天就被確診，頂多就傳了兩輪，這兩起群聚的基因定序尚未出來，但照理說可能也是桃機群聚衍生而來，而如果不是，那就是另有病毒滲漏處。

沈政男說，亞東醫院傳出病患與家屬母子確診，這跟先前確診護理師有沒有關聯？也是要看基因定序結果如何，其他新增就是桃園亞旭群聚與高雄輪船群聚的接觸者。

▼沈政男認為，Omicron很會鑽漏洞，機場入境等都必須小心謹慎。（圖／記者李毓康攝）

沈政男認為，桃園陸續出現不明感染源案例，代表病毒從既有群聚的疫調裡滲漏出去，而這些零星案例只要遇到餐廳、幼兒園這樣容易傳染的地方，便會形成下一個群聚；現在看起來目前防疫強度無法把R值壓到一以下，零星新增難免，但也不至於暴增。

沈政男指出，有人提到「疫調夠快就能追上病毒」，聽起來有沒有很熟悉？天下武功，唯快不破，疫調夠快追上病毒，疫情就不會失控，也保有清零的可能；但如果疫調與隔離怎麼樣都無法把R值降到一以下，就要思考是否升級社區防疫強度，才能改變戰局，「還能疫調，疫情就不至於失控；但要清零，還需社區防疫強韌度來配合。」

指揮中心26日公布國內新增92例COVID-19確定病例，分別為46例本土個案及46例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

►本文獲得沈政男醫師授權。