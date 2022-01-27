92海戰兩岸虎艦「海上拚刺刀」　沱江號兩度衝撞解放軍炮艇

▲九二海戰兩岸虎艦「海上拚刺刀」沱江號64年後轉生命運曝光。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）

記者林彥臣／綜合報導

即將到來的新年是虎年， 所以YouTube節目《譚兵讀武》也很應景地提到兩岸的「虎艦」在1958年「九二海戰」決戰的故事，其中國軍的主角「沱江號」更是現在當紅國艦國造主力戰艦「沱江級」，解放軍的主角75噸高速護衞艇「556艇」，也同樣在這場海戰之後，被封為「虎艦」，而這兩艘艦艇在經歷了64年的時光，也發生了不一樣的轉生命運。

主持人老譚表示，兩岸「虎艦」的由來非常有意思，以前獲頒「虎旗」都是陸軍，沱江號因為在九二海戰的英勇表現，成為第一艘獲頒「海榮字第一號團體榮譽旗」的戰艦，與沱江號纏鬥的75噸高速護衞艇556艇，後來也獲頒「海上猛虎艇」。

▲沱江艦是首艘獲頒「虎旗」的海軍戰艦。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）



老譚描述「九二海戰」的經過，為了替八二三炮戰的金門運補，在1958年9月1日海軍六二特遣部隊「南巡支隊」的沱江號、柳江號獵潛艦（編號125），還有維源號炮艦（編號42）共3艘，也在9月1日16時30分從馬公駛出。

由於當時正有颱風逼近，海上風力已達7至8級，遠遠超出解放軍21噸「P4魚雷艇」的適航能力。國軍選擇這種天氣海況出航，就是因為自己的艦艇噸位比較大，至於解放太小，不適合出擊。

老譚說，解放軍也明白到當天海況，最終仍由煙墩山鎮海觀測站發出命令，6艘123型魚雷快艇（103、105、174、177、178、180號）冒險出航，另外又派出55甲型炮艇3艘支援（556、557、558號），解放軍的魚雷艇、炮艇出現在金門料羅灣附近外海，2日凌晨34分，海軍維源號和柳江號前往攔截，海戰開始。

▲沱江號當時受傷相當慘重。（圖／翻攝自YouTube／譚兵讀武）



老譚說，沱江號一開始是挨打， 解放軍3艘55甲型一共6座水冷高平兩用雙管37毫米蘇聯V-11式機關炮，成功壓制沱江號，不過在10多分鐘內即消耗了大半的37毫米彈藥，而且因炮管過熱和艦面彈藥打完了，必須從底艙提取彈藥而暫緩攻勢，停止了約三分鐘。

老譚指出，沱江號畢竟傷得太重，幾乎喪失動力，失去航行與戰鬥能力，於是艦長劉溢川發出求救訊號並關燈停火，三艘炮艇在漆黑的海面上，找不到沱江號，在搜索時，與前來解圍的維源號與柳江號又發生交戰。

老譚說， 當時3艘55甲型炮艇的彈藥消耗的差不多，特別是不久前，才被意圖衝撞的沱江號沖散隊形，擔心暗夜下發生誤擊，且沱江號遲早要沉沒，所以總計發射4399枚37毫米彈藥，12.7毫米炮彈493發，魚雷10條之後，撤離戰鬥，返航途中救起魚雷艇的落水艇員。

艦長劉溢川在《憶九二料羅灣海戰》提到，打到最後，他看到側方還有兩艘快艇，距離只有100多碼，突然起了撞船之念，立刻下令機艙做最後的堅持，準備用艦體做為武器，要副長對正衝擊，可是艦體進水沉重，解放軍炮艇擦絃而過，相距只有呎尺，月色之下，他說，看到「匪艇艙面」一個人都沒有，應該也是傷亡殆盡。

參戰的解放軍558艇指揮艇艇長任共遂，在回憶文也提到，敵艦，也就是沱江艦向他們衝來，他們轉向，隊形被沖散，敵艦後來又向556艇衝去，未能得逞，可是他們擔心彼此誤擊，所以暫時停火。



老譚接著提到了兩岸「虎艦」現在的命運，沱江級原型艦「沱江艦」，滿載排水量約600噸，只能裝設16枚制海導彈，至於優化後的塔江艦，排水量約685噸，艦首配有76快砲、艦尾則有方陣快砲，內部配有16枚海劍二型防空導彈、8枚雄二導彈與4枚雄三導彈，總共28枚導彈；飛彈艙間為導流飛彈尾焰的鋁捲門。

至於大陸的「海上猛虎艇」也傳了四代，一代比一代大隻，新一代「海上猛虎艇」泉州艦舷號為588，是大陸自行研製設計建造的056型護衛艦，標準排水量1300噸，配備多型武器裝備，具有隱身性能好、電磁兼容性強等特點，主要擔負巡邏警戒、護漁護航、反潛作戰、對海作戰等使命任務。

不過，現在，056型護衛艦已經要退出作戰序列，拆掉飛彈等武器設備，轉給類似海巡署的海警使用，轉當「第二海軍」，所以之後「海上猛虎艇」會變得多大，還不清楚。

九二海戰發生於1958年9月2日，也被稱為九二台海戰役、料羅灣海戰、金門料羅灣戰役，是八二三炮戰中規模最大的海戰，戰事發生於9月1日晚至9月2日凌晨，國府海軍在這場戰傷亡慘重，可是也打出「新海軍」的精神，更重要的是，使得當年淤運補金門得以成功，維持士氣，是八二三炮戰勝利的重要因素。