綠鬣蜥移除數量爆增2.34倍！屏東投重金獵捕1.9萬隻　居全台之冠

▲屏東2021年移除綠鬣蜥達1萬9733隻，居全台第1位 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣為移除綠鬣蜥，持續投下經費，增加廠商，移除數量大增加，2021年達1萬9733隻，是前年8420隻的2.34倍，居全國第1位；農業處籲請民眾如果於野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。

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縣府農業處表示，綠鬣蜥小的時候整隻綠色，相當可愛，但逐漸長大，顏色轉變，長相又恐龍，遭民眾棄養嚴重，由於沒有天敵，繁殖迅速，成為強勢外來入侵物種，危害生態平衡。



屏東縣內綠鬣蜥野外族群數量相當多，縣府自2019年起每年均配合中央投入近百萬經費移除，去年更爭取到行政院二備金支援，增加投入200萬元經費持續強力巡查及移除綠鬣蜥。

目前發現綠鬣蜥出現在萬年溪、東港溪等流域，並有1位達人、2家廠商加入移除行列，針對特定區塊大規模捕捉，主要集中在屏東市、竹田、潮州、萬丹等區。去年1月到10月移除8769隻，11月、12月人力增加，並加強夜間捕捉，2個月的移除量就達1萬隻。

農業處表示，縣府移除綠鬣蜥可獲獎勵計畫仍持續進行，捕捉後可以至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品，但仍應注意自身安全。