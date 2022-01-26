又增1確診足跡！衛生局漏「蔡佩芳髮型沙龍」　黃珊珊幫補上：快去採檢

▲黃珊珊呼籲市民採檢。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者袁茵／台北報導

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案擴大，1員工（案18495）是台北市中國科技大學學生，與友人（案18521）用餐，造成對方也染疫，隨後案18521又與16人聚餐，使案18589、案18611確診。北市衛生局26日下午公布案18589、案18611足跡，但台北市副市長黃珊珊又突然在臉書新增一例足跡為「蔡佩芳國際髮型沙龍」，為案18611足跡。

台北市政府26日下午召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊說明，案18589的Ct值為22.8，與礁溪長榮鳳凰酒店群聚有關，因為朋友（案18521）確診，進而被匡列，目前就讀台北市某科技大學，最後一次到校日為1月7日，另外他也是一名超商店員，目前收治於隔離病房，已對2家人居家隔離，並確定職場足跡當中。

黃珊珊指出，案18611為21歲男性，Ct值18，也是案18521的朋友，是新北市某科技大學學生，最後一次到校日期為1月21日，曾經接種2劑莫德納疫苗，任職於全家辛亥店店員，已經匡列同住家人3人進行採檢。

台北市衛生局26日下午公布案18589、案18611的足跡，包括Touch撞球飛鏢運動館、S-DARTS TAIWAN飛鏢專賣店、鍋in百元風味火鍋等場域。

不過，黃珊珊晚間於臉書放上足跡圖片，只見多了一個1月22日「蔡佩芳國際髮型沙龍」，並呼籲曾到過的民眾趕緊去採檢。媒體事後追問，蔡佩芳國際髮型沙龍為哪位確診者足跡？但台北市衛生局截至記者截稿前都未回應。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，蔡佩芳國際髮型沙龍是案18611的足跡。