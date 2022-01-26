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「事是我在做、錢都你在賺」　小弟寫5頁信抱怨再2槍轟斃大哥

▲▼台中男子不滿「事情都我在做、錢都你在賺」，當場兩槍轟斃大哥。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中男子不滿「事情都我在做、錢都你在賺」，當場兩槍轟斃大哥。（圖／記者白珈陽攝，下同。）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市東區一間超商外面中午傳出槍擊案，警方鎖定趙姓嫌犯3小時內即順利逮人，趙嫌供稱他負責販毒，但所得多數都被林姓死者拿走，不滿事情都是他在做，錢卻是林男拿走，曾親手寫了5頁信表達不滿，2人相約談判但談不攏，趙嫌憤而當面開了兩槍，轟掉自己大哥。

▲▼台中男子不滿「事情都我在做、錢都你在賺」，當場兩槍轟斃大哥。（圖／記者白珈陽攝）

台中警方中午獲報後，擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案51歲的趙姓男子，並經循線積極追查，趙嫌徒步離開後，開走向友人借來的車子，先開往東協廣場附近友人住處，將車子歸還後，自己再走進東協廣場14樓頂樓，揚言自殘。

開車途中，趙嫌還撥打電話給媒體，想要申冤，要讓媒體訪問他究竟為何犯案，警方後來在頂樓和趙嫌談判時，趁其不備順利壓制。

據了解，趙嫌是死者的小弟，死者長期拿貨給趙嫌販賣，苦勞都由趙嫌做，錢都是死者拿走，趙嫌分得很少，長久下來趙嫌心生不滿，中午跟死者相約在超商外談判，趙嫌還拿出4、5頁的手寫信表達不滿，信內容有「事情都我在做、錢都你在賺」等語，最後2人談不攏，趙憤而開槍。

據目擊者表示，死者一開始還幫趙嫌買咖啡，2人還有說有笑看似正常，途中死者離開座位約3分鐘，回到座位後沒多久，趙嫌就掏槍對著死者頭部連開2槍，當場擊斃自己大哥。

警方在趙嫌身上查獲改造槍械1把、改造子彈6發等，將持續追查有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。

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