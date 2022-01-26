實驗猴大逃亡！45歲女接觸隔日「出現疑似染疫症狀」　真相曝光

▲車禍發生後，有4隻猴子趁機脫逃。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州21日一輛載有100隻實驗室用猴子的貨車在高速公路上發生車禍，期間4隻猴子脫逃。當時現場一名45歲女子與逃亡猴子接觸後，隔日出現紅眼、疑似染疫的咳嗽等不適症狀，目前已開始服用抗病毒藥物並接種狂犬病疫苗，她事後透露，在接觸猴子的當晚有參加派對，且派對上有人確診新冠，這有可能是她出現染疫症狀的可能原因。

綜合The Daily Item、紐約郵報等外媒報導，45歲女子法倫（Michele Fallon）21日下午開車上路時，目睹這場車禍經過，決定先把車子靠邊停，下車幫司機的忙。起初她還以為貨車載運的動物是貓，沒想到掀起一塊布之後，才發現是猴子，其中一隻更朝她發出嘶嘶聲，當場嚇到。

法倫透露，當時她距離猴子的距離很近，有摸到箱子、踩到猴子的排泄物，隔日就開始出現紅眼、咳嗽等不適症狀，考量到手上有個開放性傷口，決定就醫，深怕身體不舒服的狀況可能與猴子接觸有關。到院後，她除了接種4劑狂犬病疫苗中的第1劑，也要服用2週的抗病毒藥物。

法倫25日接受採訪時進一步透露，在與猴子有接觸的那晚，她有出席一場生日派對，派對上有人染疫，這可能是她出現新冠症狀的原因，目前已接受篩檢。

依據先前報導，這輛貨車當時載運的是100隻長尾獼猴，21日上午自東非國家模里西斯（Mauritius）運抵紐約甘迺迪國際機場，準備運往疾病管制與預防中心批准的檢疫隔離機構，但途中卻發生車禍，期間4隻猴子趁機脫逃。當局事後表示，脫逃猴子已全數抓回，其中3隻被安樂死。

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