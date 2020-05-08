　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

請按讚支持ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

YouTube軍事歷史節目《譚兵讀武》第二集在5月8日中午12時30分播出，網友稱讚聲音有磁性、談話知識性的「老譚」帶大家重溫1999年5月8日「中國駐南斯拉夫使館」被炸事件。這起事件，美方宣稱是誤炸，但5枚戰斧飛彈「灌頂攻擊」，讓外界懷疑，目標其實是藏在中國使館地下室的美國F-117轟炸機殘骸。  

中國駐南斯拉夫使館被炸事件，讓中國做了一個重要決定—大規模增加國防預算，也因為有錢好辦事，這麼多年過去，解放軍整體實力上了一個台階，雖然離美國還有一段差距，但已經拉近許多。

▲譚兵讀武第二集，探討「五八事件」，美國轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館。（圖／記者曾俊豪攝）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

回顧事件發生原因，得從塞爾維亞軍方擊落當時美國威震八方的F-117夜鷹戰鬥轟炸機說起。這架斥資4500萬美元打造的匿蹤戰機，可以說是當時最先進的武器，F-117在1991年波灣戰爭，美軍對伊拉克的實戰中，已證明高科技打造的匿蹤技術，可以避開所有雷達系統。

不過，誰也沒想到，經費不足的塞爾維亞，竟然用60年代、「阿公級」的米波雷達偵測到F-117的行蹤，利用它打開彈艙的時，雷達上會出現亮光，短短的一瞬間，發射飛彈將F-117擊落。飛機的殘骸，外傳還輾轉落入中國的手中，藏在駐南斯拉夫使館地下室。

▲譚兵讀武第二集，探討「五八事件」，美國轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館。（圖／記者曾俊豪攝）
▲譚兵讀武第二集探討「五八事件」，美國轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

也因此，當1999年5月8日「中國駐南斯拉夫使館」被炸事件發生後，外界對於美國的動機持以保留態度。因為美國表示，他們並不是要去炸使館，而是要炸350公尺外的南聯盟軍購局總部，因為使用到舊地圖，才造成誤炸事件。

還有人說，使館被炸是因為南聯盟在這地方設立雷達訊號接力站，還有無線電監聽站，截收北約盟軍的軍事情報；也有人猜說，當時南斯拉夫總統米洛塞維奇就藏在使館內，北約才決定發動攻擊，進行「斬首行動」。

然而，最廣為流傳的陰謀論，則是中國將取得的F-117的殘骸放在南斯拉夫使館地下室，同時派軍工專家到首都貝爾格勒研究，美國知道後，為了防止軍事機密外洩，決定展開轟炸、希望徹底摧毀這架戰機。

▲譚兵讀武第二集，探討「五八事件」，美國轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「五八事件」促成中塞情誼。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

5月8日早上5時45分，北約的美國B-2轟炸機展開行動，一次投擲5枚精確制導炸彈，這5枚炸彈都命中使館；其中，第2枚炸彈從大使館中央穿透樓頂，炸毀3樓的大使辦公室及臥室、第4枚鑽進地下室，在俱樂部裡面爆炸，第5枚落在大使官邸中央並鑽到地下，不過並未爆炸。

著名的五八事件，不僅造成多人傷亡，也引起外交事件，各地華人前往美國大使館抗議，甚至示威遊行；最後，北約及美國道歉賠償作為了結。

到底中國在五八事件中扮演何種角色？塞爾維亞如何用「阿公級」雷達逮到美國的F-117？而美國又在此次轟炸事件中，還打著哪些算盤？5月8日中午12時30分，《譚兵讀武》第二集帶您重溫五八事件，持續解密。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》每週五中午12時30分上線。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

ET快訊
快訊／羅志祥今晚21:45突襲回台！上海飛松山機場
LIVE／蔡英文正式啟動520人事佈局！宣布蘇貞昌續任閣揆
紀德艦輪機長、女士官「喝酒狂玩四腳獸」　3人撤職記2大過送辦
台商宴請500人+返台機票幫韓國瑜助選　國台辦補助636萬…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」 對維護朝鮮半島和平「背信忘義」

瀋飛集團暗示「殲-31隱形戰機」已獲軍方立項　西安試飛照網路瘋傳

美限制晶片對中出口「擴大軍方買家定義」　參議員警告：將自傷經濟

離開橫須賀基地！　美核動力航艦雷根號復活前往南海

美軍：曾感染新冠肺炎者　永久失去參軍資格！

力求與中國抗衡！美國擴張新武器戰略　建構西太平洋飛彈戰力

藍天使小組換裝「超級大黃蜂」　 外型統一藍黃色曝光！

美砸56億！　強化艦隊能量打造新美利堅級兩棲突擊艦

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」 對維護朝鮮半島和平「背信忘義」

瀋飛集團暗示「殲-31隱形戰機」已獲軍方立項　西安試飛照網路瘋傳

美限制晶片對中出口「擴大軍方買家定義」　參議員警告：將自傷經濟

離開橫須賀基地！　美核動力航艦雷根號復活前往南海

美軍：曾感染新冠肺炎者　永久失去參軍資格！

力求與中國抗衡！美國擴張新武器戰略　建構西太平洋飛彈戰力

藍天使小組換裝「超級大黃蜂」　 外型統一藍黃色曝光！

美砸56億！　強化艦隊能量打造新美利堅級兩棲突擊艦

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

中職／新莊有觀眾首戰　陳仕朋對決費爾本

成本2元！手作妹曬「神級遙控器盒」威炸...教學圖曝光　網跪：手癢了

史上最大徵收！「桃園航空城」先建後遷　民航局2025年可望完成第3跑道

川普勝利！　司法部撤銷前國安顧問「通俄門」刑事告訴

環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

防疫概念產業正夯　5G、無接觸服務、宅經濟需求高速增長

迪化街房東減租「能撐下去了」　本地客回籠！住戶：有空會多逛

復甦時間不遠了！交通部砸40億推國旅　首波補助「最快暑假上路」

早上快速出門！手殘也學得會的「3個」清爽髮型教學

流浪險被毒死！歐告收編後常「掛口水燦笑」　媽：是帥氣牛魔王

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

軍武熱門新聞

殲-31已獲軍方立項　瀋飛集團一張照片暗示

南韓哨所遭槍擊　北韓使用武器曝光

曾感染新冠肺炎者　終身禁止入伍

北韓官媒：南韓軍演是「嚴重挑釁」

美核動力航艦雷根號復活前往南海

解放軍鷹派人物為武統降溫？張競分析關鍵

尼米茲號航母4日完成「部署前最終訓練」

砸56億打造新美利堅級兩棲突擊艦

美限制晶片對中出口　參議員警告：自傷經濟

美部署中程飛彈　俄：會以核打擊報復

解放軍鷹派第一人：現在不是武統台灣的時候！

歐陽漪棻傳說級以弱勝強　F-84擊落米格-17

力求與中抗衡！美擴大建構西太平洋飛彈戰力

藍天使小組換裝「超級大黃蜂」！

更多熱門

相關新聞

譚兵讀武EP1　南海百年爭奪戰

譚兵讀武EP1　南海百年爭奪戰

YouTube最新軍事知識型節目《譚兵讀武》， 邀請媒體老兵「老譚」譚志東從幕後走到幕前，自5月1日起，每週五中午12時30分在YouTube相見。開播首集將解密太平島以及東沙島的地下游擊隊，還有那位曾經四度擊敗孫中山的男人，沒有他，就沒有現在的東沙島！

敘利亞「尖銳化」　美俄大量集結船艦導彈

敘利亞「尖銳化」　美俄大量集結船艦導彈

塞球迷穿屠殺8000人戰犯衣服入場

塞球迷穿屠殺8000人戰犯衣服入場

札卡挑起科索沃、塞國敏感神經

札卡挑起科索沃、塞國敏感神經

中國空軍崛起原因：遭美軍炸使館

中國空軍崛起原因：遭美軍炸使館

關鍵字：

譚兵讀武戰斧飛彈五八事件中美軍備競賽中國使館南斯拉夫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

高圓圓「真實身材現形」　網驚：胖這麼多

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面