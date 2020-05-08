譚兵讀武／戰斧飛彈「灌頂攻擊」中國使館　「五八事件」催生中美軍備競賽

記者曾俊豪／台北報導

YouTube軍事歷史節目《譚兵讀武》第二集在5月8日中午12時30分播出，網友稱讚聲音有磁性、談話知識性的「老譚」帶大家重溫1999年5月8日「中國駐南斯拉夫使館」被炸事件。這起事件，美方宣稱是誤炸，但5枚戰斧飛彈「灌頂攻擊」，讓外界懷疑，目標其實是藏在中國使館地下室的美國F-117轟炸機殘骸。

中國駐南斯拉夫使館被炸事件，讓中國做了一個重要決定—大規模增加國防預算，也因為有錢好辦事，這麼多年過去，解放軍整體實力上了一個台階，雖然離美國還有一段差距，但已經拉近許多。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

回顧事件發生原因，得從塞爾維亞軍方擊落當時美國威震八方的F-117夜鷹戰鬥轟炸機說起。這架斥資4500萬美元打造的匿蹤戰機，可以說是當時最先進的武器，F-117在1991年波灣戰爭，美軍對伊拉克的實戰中，已證明高科技打造的匿蹤技術，可以避開所有雷達系統。

不過，誰也沒想到，經費不足的塞爾維亞，竟然用60年代、「阿公級」的米波雷達偵測到F-117的行蹤，利用它打開彈艙的時，雷達上會出現亮光，短短的一瞬間，發射飛彈將F-117擊落。飛機的殘骸，外傳還輾轉落入中國的手中，藏在駐南斯拉夫使館地下室。



▲譚兵讀武第二集探討「五八事件」，美國轟炸中國駐南斯拉夫聯盟使館。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）



也因此，當1999年5月8日「中國駐南斯拉夫使館」被炸事件發生後，外界對於美國的動機持以保留態度。因為美國表示，他們並不是要去炸使館，而是要炸350公尺外的南聯盟軍購局總部，因為使用到舊地圖，才造成誤炸事件。

還有人說，使館被炸是因為南聯盟在這地方設立雷達訊號接力站，還有無線電監聽站，截收北約盟軍的軍事情報；也有人猜說，當時南斯拉夫總統米洛塞維奇就藏在使館內，北約才決定發動攻擊，進行「斬首行動」。

然而，最廣為流傳的陰謀論，則是中國將取得的F-117的殘骸放在南斯拉夫使館地下室，同時派軍工專家到首都貝爾格勒研究，美國知道後，為了防止軍事機密外洩，決定展開轟炸、希望徹底摧毀這架戰機。

▲「五八事件」促成中塞情誼。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

5月8日早上5時45分，北約的美國B-2轟炸機展開行動，一次投擲5枚精確制導炸彈，這5枚炸彈都命中使館；其中，第2枚炸彈從大使館中央穿透樓頂，炸毀3樓的大使辦公室及臥室、第4枚鑽進地下室，在俱樂部裡面爆炸，第5枚落在大使官邸中央並鑽到地下，不過並未爆炸。

著名的五八事件，不僅造成多人傷亡，也引起外交事件，各地華人前往美國大使館抗議，甚至示威遊行；最後，北約及美國道歉賠償作為了結。

到底中國在五八事件中扮演何種角色？塞爾維亞如何用「阿公級」雷達逮到美國的F-117？而美國又在此次轟炸事件中，還打著哪些算盤？5月8日中午12時30分，《譚兵讀武》第二集帶您重溫五八事件，持續解密。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》每週五中午12時30分上線。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）